Una de las claves más importantes para reducir los casos de suicidio es precisamente hablar sobre él. Para quitar el estigma que todavía rodea a este problema. Hablar sobre ello supone una oportunidad para ayudar a la persona y más aún, que la persona acepte esa ayuda. Normalidad que muchas personas pueden pasar y tener ideas o pensamientos suicidas.

Tal como explican los psicólogos expertos en prevención del suicidio a aSexta.com en Así podemos detectar las señales de alerta del suicidio es fundamental visibilizar el suicidio, que no siga siendo un tabú. Quitarle el estigma y la vergüenza, "porque para tener un comportamiento suicida no hace falta tener un trastorno mental (como muchas veces, erróneamente, se piensa). Tanto es así que tal como explicaba el psicólogo Luis Fernando López, "La gran mayoría de pacientes psiquiátricos no se suicidan, para tener un comportamiento suicida no hace falta tener un trastorno mental".

De este modo, y con motivo de la celebración del Día Internacional de la Prevención del Suicidio que se celebró ayer 10 de septiembre, el Colegio Oficial de Médicos de Badajoz ha señalado en un comunicado que hablar sobre suicidio reduce el riesgo de realizarlo y puede ser una gran oportunidad para ofrecer ayuda y que esta sea aceptada.

Además, señalan que la tasa de pensamientos suicidas entre los médicos es más alta que la población en general: 7,2% frente al 4%. El síndrome de 'burnout', la depresión, el estrés y los estragos de la pandemia del COVID-19 son algunos de los múltiples factores que están detrás de esos datos.

A pesar de que en España las muertes por suicidio triplican a las de los accidentes de tráfico, el estigma que siempre ha rodeado este problema lo ha mantenido oculto, pero "afortunadamente esto está cambiando porque se está demostrado que hablar de suicidio no induce presentar ideas suicidas", aseguran los especialistas.

Y el motivo es muy sencillo: "El simple hecho de expresar ideas suicidas ya es terapéutico. Está demostrado que hablar sobre suicidio reduce el riesgo de realizarlo y puede ser una gran oportunidad para ofrecer ayuda y que sea aceptada", aseguran los médicos extremeños.

El suicidio es un fenómeno multicausal relacionado con factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos o culturales, que en muchos de los casos aparece conjuntamente con un problema de salud mental. Por ello, constituye "un buen paradigma de intervención compleja de salud pública".

Según la organización colegial, "no necesariamente hay que padecer un trastorno mental para padecerlo", al tiempo que añade que "el aspecto común es el gran sufrimiento que tienen estos pacientes". "Hay que dejar de ver a estas personas suicidas ni como valientes ni como cobardes, sino como grandes sufridores y vulnerables".

La profesión médica adquiere su compromiso y su papel importante en la responsabilidad en esta prevención, pues "la valoración de las ideas de muerte y de la conducta suicida es una tarea prioritaria del profesional sanitario, ya que supone una oportunidad de prevención de un caso de suicidio consumado y de disminución de las tasas de mortalidad por esta causa evitable".

Contactos de ayuda

Teléfono de la esperanza: 717 003 717