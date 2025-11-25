Científicos españoles describen varios tipos de células capaces de ocultar al VIH

Los detalles Un estudio, liderado por el grupo de Enfermedades Infecciosas del Vall d’Hebron Instituto de Investigación (VHIR) y publicado en 'Nature Communications', ha hallado varios tipos de células capaces de albergar al virus del VIH, permitiéndole permanecer oculto y resistir las terapias antirretrovirales habituales.

Un estudio del Vall d’Hebron Instituto de Investigación (VHIR) en Barcelona, publicado en 'Nature Communications', ha identificado diversos tipos de células que albergan al VIH, permitiéndole permanecer oculto y resistir las terapias antirretrovirales. Esta investigación abre la posibilidad de desarrollar nuevas estrategias para eliminar completamente el virus, algo aún no logrado. Actualmente, los tratamientos controlan el VIH, pero no lo eliminan debido a su estado latente en ciertas células del sistema inmunitario. El estudio, que incluyó varios centros, probó fármacos reactivadores de la latencia, mostrando que su eficacia varía entre tejidos y células, sugiriendo la necesidad de combinar múltiples fármacos para una cura efectiva.

Sus conclusiones abren la puerta al desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas orientadas a conseguir la eliminación completa del virus, un objetivo que aún no se ha logrado. Actualmente, los tratamientos antirretrovirales permiten controlar el VIH y evitar la progresión de la infección, pero no es posible aún eliminar completamente el virus del organismo, ya que una parte permanece inactiva en células del sistema inmunitario.

Estas células constituyen los reservorios del VIH, que impiden que el virus pueda ser eliminado ni por la respuesta inmunitaria ni por el tratamiento antirretroviral. Por este motivo, representan el principal obstáculo para la curación definitiva de las personas que viven con el VIH.

En el trabajo han participado los Servicios de Anatomía Patológica, Otorrinolaringología y Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Vall d’Hebron, así como IrsiCaixa, el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y el Hospital Universitario de La Princesa.

Existen muchos tipos de células que mantienen el VIH en estado latente

Tal como explica en un comunicado el VHIR, en un comunicado, entre las diferentes estrategias en las que se centra la investigación sobre la curación del VIH se encuentra la reactivación de estos reservorios celulares mediante agentes de reversión de la latencia: "Son fármacos diseñados para reactivar el virus que permanece silencioso dentro de las células, con el objetivo de que pueda ser reconocido por el sistema inmunitario y eliminado de forma eficaz".

De este modo, y con el fin de comprender la composición del reservorio, este estudio ha establecido "modelos de tejidos a partir de muestras de amígdalas, intestino y cuello uterino humanos procedentes de cirugías y posteriormente infectadas por el virus. De esta manera, y a diferencia de estudios previos, se reprodujeron las condiciones reales de algunos de los tejidos donde el virus se mantiene latente".

Los resultos mostraron que el VIH se oculta en una gran variedad de células diferentes de los tejidos. Por ejemplo, en las amígdalas el virus se encuentra principalmente en células implicadas en la respuesta inmunitaria propia de los ganglios linfáticos, mientras que en el intestino el reservorio dominante son células de memoria residentes en los tejidos. Incluso, según el tejido, un mismo tipo de célula puede comportarse de manera diferente.

"Hemos encontrado que existen muchos tipos de células que mantienen el VIH en estado latente, y estas son muy diferentes entre los distintos tejidos e incluso dentro de un mismo tejido", explica la Dra. Ana Gallego Cortés, investigadora posdoctoral del grupo de Enfermedades Infecciosas del VHIR y primera autora del estudio.

Finalmente, y según concluye este comunicado, el equipo de investigadores probó diferentes fármacos reactivadores de la latencia y observó que su eficacia variaba considerablemente entre tejidos y tipos de células: "Estas diferencias, tal como finaliza la finaliza, por su parte, la Dra. María José Buzón, co-jefa del grupo de Enfermedades Infecciosas del VHIR y líder del estudio, "muestran que es necesario combinar más de un fármaco para lograr reactivar todos los reservorios del VIH y eliminar el virus de todos los tejidos. Ningún fármaco por sí solo será suficiente y, por tanto, será necesario diseñar nuevas estrategias terapéuticas para conseguir curar la infección".

