Llega el verano y más que nunca, en esta época, debemos protegernos bien del sol para evitar manchas solares, el fotoenvejecimiento y sobre todo el cáncer de piel: cada año se detectan en España más de 78.000 nuevos casos: 74.000 casos de cáncer de piel no melanoma y 4000 casos de melanoma, el más agresivo de todos.

Para evitarlo es clave echarnos una buena protección solar, evitar las cabinas de rayos UVA y usar también todas las medidas física que están a nuestro alcance: usar las sombras, evitar salir a la calle en las horas centrales del día, usar gorros y sombreros, etc.

En cuanto a los fotoprotectores solares, debemos saber que son iguales pues pueden estar caducados o en mal estado, porque como todo producto de belleza, no son imperecederos. Y muchas personas tienden a utilizar la crema solar de un año para otro, pero realmente esto no es bueno, al igual que si la crema esta caducada.

¿Pero cómo podemos saberlo realmente? ¿Cómo saber si podemos usar de forma efectiva y sin riesgos nuestro protector solar? La farmacéutica Belén Acero, titular de la Farmacia Avenida de América y especialista en dermofarmacia y nutrición responde a todas estas cuestiones.

Cómo identificar la caducidad de una crema solar

Tal como explica Acero, todos los protectores solares tienen una fecha de caducidad más allá de la cual ya no se garantiza su efectividad, protección e integridad. Para saber si una crema solar está caducada, basta con echar un vistazo rápido al producto para encontrar el icono que representa un bote con el número de meses durante los que puedes usarlo después de abrir el producto.

Esto es el PAO del producto (Period after opening), que indica cuánto dura después de abrirlo, es decir, una vez abierto. "Si ves que por ejemplo está escrito 12M significa que el protector solar sigue siendo válido durante 12 meses después de su apertura. Más allá de esta fecha, el producto se considera caducado y no se recomienda aplicarlo ya que no te protegerá como es debido", señala la farmacéutica.

¿Puedo usar la crema solar de un año para otro?

"Hay formas de ver fácil y rápidamente si una crema sigue siendo efectiva después de la fecha de caducidad", indica la experta: por el olor (se vuelve desagradable y rancio), por la textura (se vuelve más viscosa y densa, el producto se separa en dos fases), por el el color que tiende a oscurecerse y ser más amarillo e, incluso, le pueden salir pequeñas motitas blancas, si aparece un líquido al aplicarte el producto. Ten en cuenta que los filtros que componen los protectores solares son extremadamente poco estables… "Si planeas exponerte al sol, invierte en un protector solar", asegura.

Realmente y en definitiva, "tu piel puede tener una reacción alérgica tras la aplicación, especialmente si te expones al sol. Si un producto de protección solar se ha deteriorado, en teoría existe un riesgo de alteración química de los ingredientes. Es decir, existe una cierta probabilidad de reacciones o irritación y, por supuesto, los filtros solares ya no serán efectivos. Como resultado, corres el riesgo de sufrir una quemadura solar, un envejecimiento prematuro de la piel, manchas e, incluso, problemas cutáneos más graves".

¿Cuánto tiempo se mantendrá el protector solar sin abrir?

Las cremas solares sin abrir tienen una vida útil mucho más larga pero tampoco se pueden almacenar durante varios años. En general, explica Arcero, "un protector solar intacto se puede conservar durante un máximo de 36 meses o 3 años siempre que el tubo del protector solar debe haber estado bien conservado, de lo contrario la calidad del producto puede verse afectada.

"Asegúrate por tanto, de que esté guardado en un lugar oscuro y sin humedad. Si los productos se dejan expuestos a la luz solar directa, incluso las formulaciones más estables pueden degradarse", finaliza la farmacéutica.