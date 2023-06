En España, cada año se diagnostica más de 78.000 nuevos casos cáncer de piel. La gran mayoría de ellos, más de 74.000 corresponden a cáncer de piel no melanoma -que son tumores que suelen tener buen pronóstico- y unos 4000 son cáncer de piel melanomaque supone el cáncer de piel más agresivo de todos.

Es importante recordar que dentro de lo que denominamos cáncer de piel, existen de dos tipos: cáncer de piel no melonoma que a su vez se dividen en dos: carcinoma de células basales y carcinoma de células escamosas y cáncer de piel melanoma.

Carcinoma de células basales

Es el tumor más frecuente ya que suponen hasta el 80% de todos los tumores de la piel. Tal como explican desde la Clínica Mayo en EEUU, este tumor suele aparecer en la forma de un bulto ligeramente transparente en la piel, aunque puede tomar otras formas. No tiene capacidad de hacer metástasis, aunque puede ser invasivo localmente por su crecimiento progresivo. Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, explican desde la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) pero es más frecuente en cara, orejas, cuero cabelludo, hombros y espalda.

Carcinoma de células escamosas

Se trata del segundo tumor más frecuente de la piel: representan hasta el 20-25% de los tumores de la piel. Y según señala la AECC, su aspecto es el de heridas con costra y bordes sobreelevados que sangran fácilmente. Igualmente, puede aparecer en cualquier lugar del cuerpo pero es más común en más fácilmente en las zonas expuestas como orejas, cara, cuero cabelludo, manos, brazos y piernas. Estos tumores -sostienen desde la AECC- sí tiene la capacidad de metástasis, pero es muy, muy infrecuente.

Cáncer de piel melanoma

Se trata del cáncer de piel más agresivo y con peor pronóstico, por ello es clave prevenirlo y diagnosticarlo de forma precoz y aumentar así las probabilidades de curación. Lo más sencillo para ello es revisarse los lunares y si vemos algo "raro" acudir al dermatólogo. Por regla general, es clave seguir la regla del ABCDD de los lunares. Esto es: si vemos que uno de nuestros lunares es Asimétrico, si no tiene Bordes regulares; si no tiene un Color homogéneo, si tiene un diámetro excesivamente grande (alrededor de los 6mm) y si la Evolución es anormal (si sangra, si hay inflamación, etc.) debemos acudir al dermatólogo. También es aconsejable acudir una vez al año, especialmente después del verano, para que un dermatólogo nos haga un revisión completa de los lunares.

Revisiones y prevención, claves para evitar el cáncer de piel

Las revisiones periódicas son fundamentales. Tal como explica el Dr. David Esteban, oncólogo radioterápico de GenesisCare con motivo del Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel (13 de junio), el cáncer de piel no melanoma es uno de los tipos de cáncer de piel más frecuentes afectando la epidermis, la capa más externa de la piel, por ello es tan importante la revisión constante y acudir al médico al notar cualquier cambio en la piel, como una lesión que no cicatriza, que crece rápidamente o que sangra fácilmente, solo así se conseguirá un diagnóstico precoz lo antes posible para empezar con el tratamiento cuanto antes".

Por otro lado, es importante recordar que "la exposición al sol es el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de piel no melanoma. Por lo tanto, es importante tomar precauciones para proteger la piel. Por ello, tal como recomienda el experto:

Limitar la exposición al sol en las horas pico, entre las 12 del mediodía y las 16h.

Utilizar protector solar con un factor de protección solar de amplio espectro (UVA-UVB) adecuado, preferiblemente mayor al factor 30, y aplicarlo en todas las áreas expuestas de la piel.

Así y como explicaba en Las opciones más saludables para estar bronceados sin tomar el sol ni poner en riesgo la piel la doctora M.ª Reyes García de la Fuente es fundamental además de los consejos expuestos, cubrirse con sombreros o ropa ligera y usar las sombras para protegernos también del sol y algo clave: evitar las cabinas de rayos UVA ya que ello aumenta el riesgo de cáncer de piel y melanoma. Si queremos estar bronceados/as lo mejor, aseguraba la experta, es utilizar cosméticos como autobronceador o maquillaje solar.