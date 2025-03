Entre 6-7 millones de niños en todo el mundo sufren enfermedades reumáticas: estos son los síntomas de alerta

No, no son solo cosa de adultos

No, las enfermedades reumáticas no afectan solo a las personas mayores: se estima que entre 6 y 7 millones de niños en todo el mundo padecen enfermedades reumáticas, incluso, la cifra real podría ser aún mayor, ya que en muchos casos estas patologías no se diagnostican debido a la falta de recursos, la escasez de especialistas en determinadas regiones o la dificultad para reconocer estos trastornos en la población infantil.

En España, las enfermedades reumáticas afectan a 1 de cada 1.000 niños y adolescentes, siendo la más común la Artritis Idiopática Juvenil (AIJ), un conjunto de enfermedades inflamatorias que comienzan en la infancia y cuyo síntoma principal es la inflamación de una o más articulaciones. Por su parte en adultos, las enfermedades reumáticas (existen más de 200) afectan al 20% de la población mayor de 20 años.

Es por ello que desde la Sociedad Española de Reumatología (SER), "estamos llevando a cabo varias iniciativas para derribar el mito que asocia este tipo de patologías exclusivamente con las personas mayores". Porque, "a diferencia de las creencias populares, la mayor parte de las enfermedades reumáticas debutan en una edad juvenil e incluso en la etapa pediátrica".

De ahí, la importancia de las campañas de concienciación, "para garantizar un diagnóstico precoz y un correcto seguimiento de estos pacientes, ya que, a pesar de los importantes avances terapéuticos de los últimos años, algo menos de la mitad de los casos precisa continuar con sus tratamientos con fármacos modificadores de la enfermedad o terapias biológicas en la edad adulta", destaca la Dra. Olaia Fernández, reumatóloga del Hospital Universitario de Basurto (Bilbao).

Síntomas de alerta de las enfermedades reumatológicas en la infancia

Con motivo del Día Mundial de las enfermedades reumáticas en la infancia y la juventud, que se celebra hoy, 18 de marzo, la doctora Fernández señala cuáles son los síntomas que podrían servir de alerta a las familias:

Dolor

Inflamación que empeora en reposo

Cojera

Cansancio atípico

Alteración en el comportamiento

En estos casos se debería consultar con el pediatra para que valore la necesidad de derivar a los pacientes a una Unidad de Reumatología Pediátrica.

Por su parte, tal como señala la Dra. Ana Rebollo, reumatóloga del Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid) y coordinadora del Grupo de trabajo en enfermedades reumáticas de niños y adolescentes de la SER (ERNA-SER), "afortunadamente, cuando la enfermedad se deriva a tiempo a los Servicios de Reumatología, donde es diagnosticada, y se pone el tratamiento adecuado, los niños que las sufren pueden desarrollarse plenamente y participar activamente en su vida diaria".

También, indican las especialistas, si se diagnostica una enfermedades reumática en la infancia es importante que haya después una correcta transición de la infancia a la edad adulta. En este proceso se debe asegurar que todos los adolescentes con enfermedades reumáticas adquieren los conocimientos, habilidades y competencias necesarios para cuidar de su enfermedad por sí mismos y favorecer un seguimiento ininterrumpido y coordinado con las Unidades de Reumatología de adultos.

Atender los problemas psicológico

Asimismo, es importante destacar que estas enfermedades pueden traer consigo problemas psicológicos y hábitos saludables en los niños/as, en especial en la adolescencia, favoreciendo una disminución de la autoestima, aislamiento social o dificultad en el establecimiento de relaciones de amistad o pareja.

"Este aspecto también es imprescindible abordarlo en una época de especial vulnerabilidad y riesgo psicológico, así como otros temas que tienen que ver con la incertidumbre en el futuro", afirma la doctora Rebollo. Además, -añade- "también es necesario mantener un estrecho seguimiento en este periodo para concienciar a los afectados sobre los beneficios de mantener el tratamiento en ciertos casos, incluso cuando la enfermedad se encuentre inactiva, ya que su suspensión podría favorecer una recaída y la progresión".

Por último, las especialistas destacan la importancia de que los afectados, ya sea en la edad infantil o en la adolescencia, mantengan un estilo de vida saludable en el que se siga una dieta adecuada, se realice ejercicio de forma habitual, no se fume y se evite el consumo de alcohol.

En este informe o trabajo de la SER: 'De la infancia a la edad adulta: consulta de transición en las enfermedades reumáticas', "se dan claves y consejos a los adolescentes para enfrentarse con las mejores herramientas posibles e información adecuada a esta difícil etapa, llena de cambios", concluyen las expertas.