5 salsas saludables y típicas de España: así puedes prepararlas o comprarlas en el súper (fíjate bien en los ingredientes)

No hay nada mejor que una buena salsa para aderezar las comidas y las cenas. Cinco de las más típicas en España son salsa de tomate, la mayonesa, el alioli, la salsa brava o el romescu. Todas ellas contienen elementos o ingredientes saludables, sobre todo si las hacemos nosotros mismos en casa porque controlaremos mejor los ingredientes y las cantidades. Y aún más, si el aceite o la grasa que usemos sea el aceite de oliva virgen extra, por todas las propiedades saludables que tiene.

Y en el caso de comprarlas, es importante observar bien sus ingredientes para que de verdad sea saludable y no sea un producto ultraprocesado o de mala calidad. No obstante, es importante recalcar que no pasa nada por tomar salsas más procesadas de forma más puntual, el perjuicio está en tomarlo a diario o de forma más frecuente.

Como siempre, lo importante es mantener una alimentación sana y equilibrada de forma regular, y dejar los caprichos y aquellos alimentos que no son sanos (como por ejemplo, los ultraprocesados) para tomarlo de forma ocasional.

Tal como explica a laSexta la nutricionista María Merino y directora del centro Comiendo con María, todas las salsas que hemos citado antes son sanas, más aún si las hacemos en casa. Y si las comemos a diario, porque nos gusta tomar salsas de forma frecuente, lo mejor es hacerlas nosotros con ingredientes saludables o en el caso de comprarlas en el supermercado, fijarnos bien en sus ingredientes para que sean lo más saludable posible.

Pero, si tomamos salsas de forma puntual, "lo mejor y más recomendables es tomarlas tal y como queramos -sean o no saludables-, y disfrutarlas de verdad", insiste nutricionista.

5 salas saludables

1. Salsa de tomate. Los ingrediente serían tomate o sofrito de cebolla con tomate, aceite de oliva virgen extra y podamos añadirle también una pizca de sal para potenciar el sabor.

No obstante, y para aderezar, en vez de sal o añadir a esa pizca de sal, podemos por ejemplo, recurrir a las especias y hacer una salsa de tomate más original o versionada. También le podemos añadir, como hemos comentado, una base de cebolla, acercándolo un poco más al típicos pisto o sofrito.

2. Salsa mayonesa. Una mayonesa normal y clásica contendría los siguientes ingredientes: huevo, aceite, y sal. Mejor y más saludable, usar aceite de oliva extra, por ser un aceite rico en grasas saludables y como siempre, cuanta menos sal, mejor.

Sin embargo, y tal aconseja Merino, una versión aún más saludable de la mayonesa, sobre todo, si vamos a comer mucha y de forma más frecuente, es realizarla con huevo cocido. De hecho, en este vídeo, el nutricionista Pablo Ojeda enseñaba, en Más Vale Tarde, a preparar una mayonesa con huevos cocidos.

3. Alioli. Es de una de salsas más típicas mediterráneas, formada por la emulsión de aceite de oliva y ajo. "Es una salsa calórica pero es saludable", explica Merino, con lo que cual, la clave estaría en la cantidad. No obstante, es importante recordar que un alimento solo no engorda per sé, sino que sería el total de la alimentación, el total de todo lo que comemos.

4. Salsa brava. Esta salsa es muy típica de la capital de España y en general de la Comunidad de Madrid, sobre todo acompañada de las patatas que llevan su nombre, y supone una de las pocas salsas picantes de nuestro recetario.

Sin embargo, la salsa brava se puede hacer al gusto, más o menos picante, de hecho, existen mil versiones de ella, al igual que de todas las salsas. Pero los ingredientes principales serían tomate frito, pimentón picante o guindillas. La grasa como siempre, mejor usar aceite de oliva por ser el aceite más saludable.

5. Romesco. Esta salsa de origen catalana contiene los siguientes ingredientes: tomates, ajos, pimientos, rebanada de pan duro, vinagre de jerez, aceite de oliva virgen extra, pimienta y sal. Todos estos ingredientes son saludables, por lo que sería una salsa estupenda para tomar siempre que se haga con estos ingredientes.

Si compramos salsas de supermercado...

Las salsas menos saludables, explica Merino, son aquellas que no llevan exceso de azúcar, sal ni de azúcar ni almidones añadidos. Tal como explicamos Cómo leer la etiqueta de los alimentos, lo más importante es fijarnos en el listado de ingredientes y que lleven exactamente los mimos que usemos nosotros en la receta casera.

"El orden de los ingredientes irá siempre posicionados de mayor a menor: el primer ingrediente será aquel que el producto contenga en mayor proporción. Por regla general, un producto será más saludable cuando menos ingredientes tenga y más calidad tengan".

Por otro lado, es importante fijarnos en la etiqueta nutricional y observar especialmente, la cantidad de sal (es que esté por debajo de 1gr de sal/100gr del producto) y de azúcares que llevan (azúcar añadido es también es cuando leemos nombres o ingredientes como almíbar, miel, melaza, pasta de dátil, lactosa, sacarosa, etc. por lo que es importante evitarlos). También, es clave observar el aceite del producto (es importante evitar las grasas vegetales y lo ideal sería comprar aquellos que contengan aceite de oliva).

Aquí podemos ver al completo todas las claves para comprar un producto saludable (que no sea ultraprocesado).