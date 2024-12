Los 4 trucos de una nutricionista para no engordar de más estas Navidades (y durante todo el mes de diciembre)

Las celebraciones navideñas comienzan no el 24 de diciembre, sino al comienzo de este mes: comidas y cenas de trabajo, amigos invisibles, reencuentros con los amigos de la facultad, con los amigos de siempre, con el antiguo trabajo y por supuesto, a partir de Nochebuena, las celebraciones digamos, más estrictamente familiares. Todo un mes estamos celebrando y por ende, comiendo. Pero aunque no lo parezca, es posible disfrutar de las comidas y no engordar más de la cuenta.

Según datos del Instituto Médico Europeo de la Obesidad (IMEO), los españoles engordamos una media de hasta 4 kilos durante todas las fiestas navideñas, algo que puede ser contraproducente si unimos esos kilos de más a los que ya tenemos.

"Las navidades son fechas para disfrutar de comidas especiales y de socializar pero eso no justifica que sean la excusa para tener excesos que boicoteen nuestra salud. Coger kilos en tan pocos días no es saludable, pues en muchos casos se suman a kilos de más ya acumulados de antes", afirma a laSexta la doctora en Alimentación y Nutrición, Laura Isabel Arranz, dietista-nutricionista y profesora de la Universidad de Barcelona.

4 trucos para las comidas navideñas

Por ello, y para disfrutar de verdad de las comidas, es importante tener a mano una serie de recomendaciones. Para no "pasarnos" pero para disfrutar igualmente a nivel gastronómico. Así, y según aconseja esta doctora, los 4 consejos serían los siguientes.

1. Priorizar. Disfruta de las comidas especiales con sentido común seleccionando lo que realmente te encanta y te apetece probar y dejando un poco de lado lo que te de más igual.

2. Acordar con tus amigos, familia y compañeros de trabajo hacer unos menús navideños deliciosos pero un poco más ligeros y saludables para que no acumulemos tantas calorías en estas comidas. Por ejemplo, es importante reducir grasas totales, hidratos de carbono y azúcares.

3. Seleccionar bien los eventos. Decide a qué eventos pre-navideños realmente quieres ir para no tener una agenda tan abarrotada de comidas y cenas

4. Moderar y usar el sentido común. Ya que son días con más calorías de aperitivos, platos y dulces tradicionales, evita o modera mucho el consumo de alimentos no imprescindibles como el pan y escoge comidas y cenas muy ligeras para los días no festivos. Prioriza las verduras y las proteínas y la fruta de postre en días normales, es decir, en los no festivos.

Otros consejos prácticos

Por último, la doctora Laura Isabel Arranz nos ofrece otros trucos que podemos usar para estos días de celebraciones.

Intentar evitar en alguna comida o cena los postres que no sean fruta o yogur, es decir, no tomemos siempre postres dulces todos los días festivos, sobre todo si vamos a tomar turrones en la sobremesa.

No tomar otros dulces extras o azúcares añadidos que no sean los tradicionales de esta época para así no acumular.

A la hora de comer aperitivos, seleccionar los más ligeros (menos grasas y menos hidratos).

Igualmente, a la hora de comer los dulces tradicionales, es mejor seleccionar los que más nos gusten y disfrutar pausadamente de trocitos pequeños o moderados. Comer despacio aumenta la saciedad.

Modera el consumo de alcohol y evita refrescos azucarados ( sin duda esto son dos de las cosas que más engordan).

Evita comer turrones y otros dulces en días que no son los señalados.

"Tener los turrones siempre a mano hace que piquemos de ellos más fácilmente en días no festivos y eso va sumando calorías extras innecesarias que se acumularán en forma de grasa corporal y empeorará nuestro metabolismo", concluye Arranz.