La Universidad de Salamanca: 800 años de historia de la facultad más antigua de España

La universidad más antigua de España, la de Salamanca, lleva 800 años enseñando y por eso y por su belleza los turistas admiran siempre su imponente fachada, esa que esconde un famoso secreto que todo el mundo busca: encima de una calavera, abajo y a la derecha se esconde la popular rana de la universidad.

Dicen que encontrar esa rana sirve para dar suerte, pero también que es el símbolo de la lujuria y se vende en todos sus formatos en las tiendas de Salamanca.

Aunque para símbolos de la universidad salmantina el gran humanista y poeta Fray Luis de León, encarcelado por la Inquisición por traducir la Biblia a lengua vulgar: sobrevivió a cuatro años de torturas.

Nos gustaría pensar que el mito es cierto y que Fray Luis de León reanudó sus clases tras cuatro años preso. Es parte de la historia de la universidad que llegó a ser referente mundial cuando el Impero Español dominaba el mundo.

Ya en pleno siglo XIX surge la otra gran figura de la Universidad de Salamanca, Don Miguel de Unamuno: su arrolladora personalidad, el exilio, su enfrentamiento a Primo de Rivera, pero sobre todo su frase en el paraninfo tras entrar los fascistas en Salamanca le hicieron muy famoso.

Unamuno, Fray Luis y la rana son algunos de los iconos de la universidad más antigua de España y la quinta de Europa, esa en la que existe un proverbio latino que dice 'Quad natura non dat Salmantica non praestat', vamos que lo que la naturaleza no te ha dado, no te lo dará la Universidad de Salamanca.