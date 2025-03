Semana de Irlanda 2025 en Madrid: Fechas, cuándo es el desfile de San Patricio y todas las actividades

El próximo 17 de marzo los irlandeses celebran su gran fiesta en honor a San Patricio, su patrón, la celebración más importante de la Isla Esmeralda y una de las fiestas más extendidas del planeta. Desde Estados Unidos a Australia, pasando por muchas ciudades europeas como París y Milán. Además, numerosos rincones del mundo se tiñen de verde homenajeando así a la cultura irlandesa, una de las más arraigadas en el mundo. En Madrid, por tercer año consecutivo, Turismo de Irlanda con el apoyo de la Embajada de Irlanda, el Ayuntamiento de Madrid, Metro de Madrid y otros colaboradores, organiza la Semana de Irlanda, una iniciativa para celebrar por todo lo alto San Patricio, la cultura irlandesa y su conexión con las raíces celtas de España.

Del 10 al 17 de marzo, Turismo de Irlanda desplegará en Madrid un programa de actividades relacionadas con la música, el cine, el deporte, la historia, la danza, la gastronomía y la literatura irlandesas. El sábado por la tarde, un gran desfile de San Patricio (iniciativa del músico Bras Rodrigo) cruzará la famosa Gran Vía madrileña hasta llegar a Plaza de España, llenándolo todo de ritmo y espíritu celta gracias al sonido de más de 600 gaiteros; el mejor modo de poner en valor la herencia que Irlanda y España tienen en común, así como el espíritu de amistad que les une. ¡Promete ser el más grande y espectacular hasta la fecha con cerca de 1.000 personas desfilando!

La "agenda verde" comienza con un concierto sorpresa en el Metro de Madrid

La Semana de Irlanda comenzará su tercera edición el lunes 10 con una actuación musical que tendrá lugar por la mañana en algún rincón del Metro de Madrid. Y como ya viene sucediendo en las ediciones anteriores, el ritmo siempre alegre de los violines irlandeses y el zapateo de su danza invadirán el vestíbulo de la estación de Gran Vía del Metro de Madrid, gracias a un grupo de músicos y bailarinas de la University College Dublin Dance Society, que serán los encargados de contagiar de la alegría irlandesa a todos los viajeros que transiten por esta céntrica parada de lunes a viernes, entre las 16 y las 18 horas y, durante el fin de semana y el lunes, día de San Patricio, de 12 a 14 horas. Estarán siempre en la estación de Gran Vía de la Línea 5 (línea verde), que, a propósito de la celebración de San Patricio, se iluminará de verde esmeralda y vestirá sus arcos de entrada con vistosos tréboles (símbolo de Irlanda que nos transporta automáticamente a sus verdes paisajes), que también decorarán el arco de la emblemática estación de Callao.

Ciclo de cine irlandés en Cineteca Madrid y guiño a la literatura irlandesa en las bibliotecas

La Semana de Irlanda también incluirá este año un interesante ciclo de cine irlandés que tendrá lugar en Cineteca Madrid por las tardes. Desde el martes 11, allí se proyectarán títulos como The Quiet Girl (An Cailín Ciúin), Good Vibrations, el documental Nothing Compares o Belfast. Pensando en los más pequeños, el domingo por la mañana este espacio proyectará también la premiada película de animación La canción del mar.

Y como hablar de Irlanda es hablar también de cuatro premios Nobel de Literatura (George Bernard Shaw, William Butler Yeats, Samuel Beckett y Seamus Heaney) o escritoras más actuales como Sally Rooney o Anne Enright, la red de bibliotecas municipales de Madrid celebra la III Semana de Irlanda dedicando sus centros de interés a la literatura de la Isla Esmeralda. Una oportunidad para profundizar en las grandes obras de las letras irlandesas.

Charlas y experiencias para conocer mejor Irlanda

Quienes quieran conocer un poco más Irlanda y acercarse a su cultura y su historia, tienen una cita el martes a las 19 horas en B travel Xperience Madrid con una interesante charla que nos sumergirá de lleno en los secretos de Irlanda, en sus leyendas y tradiciones de la mano del periodista y escritor David Revelles.

San Patricio | iStock

Asimismo, la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Preciados-Callao albergará la iniciativa Explora Irlanda el miércoles 12, un recorrido por algunas demostraciones y experiencias tradicionales de la Isla Esmeralda que nos transportará a sus tradiciones, su gastronomía y su cultura de 14 a 17 horas.

Música irlandesa por todas partes: sonidos celtas y hasta un tributo a U2

Y como viene siendo habitual en las anteriores ediciones de la Semana de Irlanda, la música no dejará de sonar. Para los amantes de los ritmos irlandeses la oferta será variada. El martes 11 de marzo, el pub James Joyce acogerá a las 14 horas un concierto tributo a U2, la banda irlandesa de rock más famosa de todos los tiempos. La Sala Galileo y el Teatro Monumental, por su parte, serán dos escenarios de lujo en los que poder disfrutar de la danza y la música irlandesas la noche del viernes 14, con las actuaciones de Irish Treble y Luna Celta & The Greentones respectivamente.

El espectáculo El tesoro celta del dúo musical compuesto por Camille Levecque y Unai Otegi reserva su magia para el mismo día de San Patricio (lunes 17). Su actuación nos hará viajar al son de las melodías celtas y de los sonidos del arpa de levas y la flauta irlandesa. Será en la sala de coros de la Biblioteca Musical Víctor Espinós, en el Centro Cultural Conde Duque, a las 19 horas, y su entrada será gratuita. Una oportunidad para descubrir, sin duda, un espacio desconocido para muchos en la capital que cuenta con más de cien años de historia y atesora un extraordinario fondo de partituras históricas, en el que también figuran ejemplares de música irlandesa.

Desfile de San Patricio | Turismo de Irlanda

Deportes nacionales: anímate con el hurling y el fútbol gaélico

Para aquellos que disfrutan de conectar con las culturas a través del deporte, durante la III Semana de Irlanda podrán hacerlo con los dos deportes nacionales de la Isla Esmeralda: el fútbol gaélico y el hurling. Todo gracias al Madrid Harps GAA, el único club de Madrid dedicado a estos deportes, que ofrecerá la posibilidad de aprender a jugarlos con varios entrenamientos que tendrán lugar el miércoles a las 20 horas y el sábado 15 a las 11 horas (ubicación aún por confirmar).

También será posible disfrutar de los deportes gaélicos el domingo 16 de 12:30 a 17 horas durante el picnic organizado por la Spanish Irish Business Network-SIBN en el parque de la Cabilda de Hoyo de Manzanares. Un plan de domingo perfecto para acercarse a las tradiciones irlandesas y disfrutar de la música y los deportes gaélicos de un modo distendido y en familia.

Save the date: sábado 15, Desfile de San Patricio por la Gran Vía de Madrid

El sábado 15 de marzo tendrá lugar el momento más esperado de toda la III Semana de Irlanda, el Desfile de San Patricio de Madrid, que de nuevo recorrerá la Gran Vía dirección Plaza de España y promete ser el más grande y espectacular hasta la fecha con más de 1.000 personas desfilando.

El Desfile de San Patricio de Madrid es una iniciativa del músico Bras Rodrigo y de la Fundación Banda de Gaitas de Corvera con la colaboración de Turismo de Irlanda y Embajada de Irlanda y el patrocinio de Guinness. La idea es convertir el desfile de Madrid en uno de los desfiles de San Patricio más importantes del mundo. Este año nada menos que 600 gaiteros pondrán la banda sonora de ritmos celtas a la capital. El desfile comenzará a las 17 horas desde el edificio Metrópolis y discurrirá por la Gran Vía madrileña hasta llegar a la Plaza de España. Además de los gaiteros, al desfile se sumarán animadores, grupos de danza, asociaciones deportivas y un variado reportorio de participantes.

De verde la Cibeles y hasta el chocolate con churros...y un rincón dedicado a Guinness

El día 17, día de San Patricio, el verde esmeralda lo impregnará todo, desde la icónica fuente de Cibeles de Madrid, que se iluminará de este color para rendir homenaje a San Patricio, hasta un clásico de la gastronomía popular madrileña: el chocolate con churros de San Ginés. La emblemática chocolatería de la capital hará un guiño al patrón de Irlanda y al color verde con este dueto tan castizo, a las 10:30 horas.

Tampoco podía faltar uno de los productos más icónicos de Irlanda como es su mítica cerveza negra Guinness. Desde el martes 11 al domingo 16 será posible visitar la Guinness House Madrid en la Plaza Callao, un pop-up dedicado a la icónica marca con exposición y venta de merchandising, demostraciones de tiraje, degustaciones y muchas sorpresas más.

Semana de Irlanda en Madrid | Turismo de Irlanda

San Patricio se celebra en casi toda España

Además de Madrid, otros puntos de nuestra geografía rinden homenaje a San Patricio este 2025. La Torre de Hércules de A Coruña, por ejemplo, se iluminará de verde el Día de San Patricio para rendir homenaje al patrón de Irlanda y a la cultura celta que, en cierta manera, nace en este lugar: la Torre de Breogán. Desde aquí los hijos de Mil, de quien descendían los primeros gaélicos, avistaban tierras irlandesas y hablaban de cruzar el mar hasta Éire. El origen de la cultura celta que une a Irlanda y España desde tiempos de mitos y leyendas.

Pero los vínculos con Irlanda están en toda España. En Albuñol (Granada) sacan a San Patricio en procesión, así como en Murcia, Benidorm y Santa Cruz de la Palma (Islas Canarias), cuyos lazos con Irlanda (los de la ciudad canaria) la unen con la figura del comerciante irlandés Dionisio O’Daly, nacido en Cork, que en 1773 ganó un famoso pleito y contribuyó a que La Palma tuviera el primer ayuntamiento de España elegido por voto popular.

La celebración de San Patricio también está muy arraigada en el club de rugby Mareantes Pontevedra, que todos los años organiza una fiesta en la que se promueve el rugby y la cultura irlandesa y, en Tortosa, la ciudad llevará a cabo una vez más su tradicional Tortosa Irish English Festival, que se celebra cada año con una gran acogida.

La Asociación Iomramh de Barcelona, por su parte, organiza el Saint Patrick Barcelona Fest en la Base Náutica Mar Bella, en el que se podrá disfrutar de distintas actuaciones musicales los días 15 y 16. En el marco de este festival, además, se celebra la 13ª Mediterranean Curragh Regatta, que se disputará el día 15 de 10 a 16 horas; una oportunidad para ver navegar estos barcos tradicionales irlandeses y disfrutar además de un ambiente festivo para toda la familia en el que no faltarán comida, talleres y la música y danza irlandesas. Al día siguiente, en el mismo punto de la Ciudad Condal habrá además una regata slalom en la que participarán tripulaciones irlandesas. El día 17, día de San Patricio, Delorgan Dance & Music Company y Nancy Whiskey Irish Band ofrecerán además un concierto especial de música y danza en el Hard Rock Café de Barcelona (entrada gratuita).

También Valencia se unirá a las celebraciones de San Patricio con algunas actividades organizadas por la asociación VICE (Valencia Irish Cultural Association) los días 9 y 10 de marzo y que incluirán degustaciones, música tradicional en vivo y danza irlandesa y actividades para los más pequeños. Otras localidades como Cabo Roig, en Alicante, organizan también sus propios desfiles de San Patricio, llevando la cultura irlandesa a cada rincón de España.

Programa de la Semana de Irlanda 2025 en Madrid

LUNES 10

(16-18h) Música y danza irlandesa UCD Dance Society-Metro Gran Vía

Espacios ‘Irlanda’ en Red de Bibliotecas de Madrid

MARTES 11

(14h) Concierto tributo a U2-Pub James Joyce

(16-18h) Música y danza irlandesa UCD Dance Society-Metro Gran Vía

Espacios ‘Irlanda’ en Red de Bibliotecas de Madrid

Guinness House Madrid: Exhibición

(19h) Travel Talks-Irlanda con David Revelles en B Travel Experience

(20h) Cineteca. Ciclo de cine irlandés: The Quiet Girl (An Cailín Ciúin) (VO con subtítulos)

MIÉRCOLES 12

(14-17h) ‘Explora Irlanda’: exhibición, experiencias y degustaciones-El Corte Inglés de Preciados-Callao

Espacios ‘Irlanda’ en Red de Bibliotecas de Madrid

Guinness House Madrid: Exhibición

(16-18h) Música y danza irlandesa UCD Dance Society-Metro Gran Vía

(20h) Cineteca. Ciclo de cine irlandés: Herself (VO con subtítulos)

Grabación del podcast Jameson ‘Tómatelo menos en serio’ (C/de Cadarso, 7)

(20h) Jornada abierta de fútbol gaélico con Madrid Harps GAA

JUEVES 13

(16-18h) Música y danza irlandesa UCD Dance Society-Metro Gran Vía

Espacios ‘Irlanda’ en Red de Bibliotecas de Madrid

Guinness House Madrid: Exhibición

(20h) Cineteca. Ciclo de cine irlandés: Perennial Light (VO con subtítulos)

VIERNES 14

(16-18h) Música y danza irlandesa UCD Dance Society-Metro Gran Vía

Espacios ‘Irlanda’ en Red de Bibliotecas de Madrid

Guinness House Madrid: Exhibición

(20h) Cineteca. Ciclo de cine irlandés: Nothing Compares (VO con subtítulos)

(21h) Viaje Celta con Irish Treble-Sala Galileo

(22:30h) Noches del Monumental con Paloma Chisbert, The Greentones y Luna Celta-Teatro Monumental

SÁBADO 15

(11h) Jornada abierta de fútbol gaélico con Madrid Harps GAA (ubicación por confirmar)

(12-14h) Música y danza irlandesa UCD Dance Society-Metro Gran Vía

Espacios ‘Irlanda’ en Red de Bibliotecas de Madrid

Guinness House Madrid: Exhibición

(17h) Desfile de San Patricio organizado por Bras Rodrigo y la Banda de Gaitas de Corvera. De Gran Vía hacia Plaza de España.

(20h) Cineteca. Ciclo de cine irlandés: ‘Belfast’ (VO con subtítulos)

DOMINGO 16

(12h) Cineteca INFANTIL. Ciclo de cine irlandés: ‘La canción del mar’ (en español)

(12-14h) Música y danza irlandesa UCD Dance Society-Metro Gran Vía

Espacios ‘Irlanda’ en Red de Bibliotecas de Madrid

Guinness House Madrid: Exhibición

(12:30-17h) Picnic familiar de San Patricio. SIBN-Hoyo de Manzanares

(20h) Cineteca. Ciclo de cine irlandés: Good Vibrations (VO con subtítulos)

LUNES 17