Día del Tren en el Museo del Ferrocarril: Escape room, conciertos, maquetas y mucho más

El Museo del Ferrocarril se une este sábado a la celebración del 'Día del Tren' con una jornada de puertas abiertas, con horario ampliado hasta las 20.00 horas, y un programa de actividades que incluye visitas guiadas al interior de vehículos, un escape room o un concierto.

Con el 'Día del Tren' se recuerda la inauguración del primer ferrocarril peninsular, la línea Barcelona-Mataró, un 28 de octubre de 1848. A esta conmemoración se suma este año la celebración del bicentenario del primer ferrocarril moderno del mundo, inaugurado en Inglaterra el 27 de septiembre de 1825.

Como en ediciones anteriores, el modelismo ferroviario tendrá un papel destacado con la celebración del 'XXVII Encuentro de Módulos Forotrenes', que expondrá una maqueta que supera los 40 metros de longitud y muestra diferentes escenarios ferroviarios como estaciones, túneles, viaductos o pasos a nivel.

También se podrá disfrutar de otras maquetas realizadas por socios de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid, ha apuntado en un comunicado.

En esta fiesta del tren también podrán realizarse viajes por las vías exteriores del Museo a bordo del automotor 9121 'Zaragoza' o asistir a la edición del 'XXVII Encuentro Nacional de Trenes de 5 pulgadas', organizado por el Círculo Madrileño Ferroviario y que contará con la puesta en funcionamiento de trenes propios y vehículos invitados de otros parques ferroviarios.

En paralelo y mediante visitas guiadas, también será posible acceder al interior de una selección de vehículos de la exposición permanente que habitualmente no están abiertos al público como locomotora eléctrica nº 3 'Andaluces' (1907), coche-restaurante WR-3569 (1930), Talgo II (1950), locomotora de maniobras 10601 'Yorkshiré (1962), locomotora de vapor 141F-2416 'Mikado' y automotor TER 597-010-8 (1965).

Además, la sala de consulta del Archivo y la Biblioteca también abrirá sus puertas con una muestra de libros y documentos relacionados con el bicentenario de las primeras locomotoras y la proyección de documentales de temática ferroviaria.

La programación se completará con talleres infantiles, un juego de pistas familiar o un escape room. Los visitantes recibirán un billete de tren conmemorativo realizado con una imprenta histórica de un siglo de antigüedad y, gracias a la colaboración de Renfe, los más pequeños también podrán llevarse de recuerdo un modelo de tren recortable.

La jornada finalizará con la celebración de un concierto a cargo del Coro de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y la Coral Polifónica de Urda (Toledo).