Mercado Medieval de Las Rozas: Espectáculos, música en directo, pasacalles y más

Con la llegada de octubre son muchos los pueblos y ciudades de España que celebran sus famosos mercadillos medievales, como es el caso del Mercado Cervantino de Alcalá de Henares, que tuvo lugar del 8 al 12 de octubre.

Y ahora también llega a la Comunidad de Madrid el Mercado Medieval de Las Rozas. Tiene lugar del 17 al 19 de octubre y su horario es de 11:00 a 14:30 horas y de 17:00 a 23:00 horas.

La calle Real de Las Rozas vuelve al Medievo, engalanada para recibir a miles de visitantes que durante estos días disfrutarán de espectáculos, gastronomía, música y diversión.

Es un plan ideal para visitar en familia y amigos, con los más pequeños y también con los mayores, y podrás ver diversos espectáculos y divertirte con actividades para todos los públicos, cuentacuentos, malabaristas, juglares, teatro, personajes fantásticos y mucho más. A continuación te dejamos el programa completo con todas las actividades:

Por si fuera poco, también habrá multitud de mercaderes con productos variados de artesanía, plata, bisutería, ambientadores, cosmética, quesos, aceitunas... y talleres de oficios antiguos para recordar viejos y bonitos tiempos. Además, también cuenta con una zona gastronómica donde comer, cenar o simplemente tomar algo y pasar un buen rato con la mejor compañía.