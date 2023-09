Madrid es sinónimo de diversión: Te lo mostramos con estas tres actividades de ocio y cultura

Madrid ofrece una amplia variedad de eventos culturales para disfrutar este otoño. En el Teatro Quique San Francisco, el director Ernesto Caballero presenta una comedia de Karina Garantivá que reflexiona sobre el amor, la identidad y las elecciones personales a lo largo de la vida. Producida por Teatro Urgente, la obra cuenta con los talentosos actores Ana Ruiz, Álex Gadea y Alberto Fonseca, y narra la historia de Joana, una mujer en crisis que decide simplificar su vida.

Por otro lado, en los Teatros Luchana, se representa una comedia de enredo dirigida por Álvaro Carrero, que destaca la importancia de guardar un secreto. Con un reparto encabezado por Pablo Puyol, Virginia Muñoz, Noemí Ruiz y Miguel Ángel Martín, la obra aborda los errores que se cometen al no saber guardar y comunicar un secreto.

Además, en la Sala Roja de los Teatros del Canal, el coreógrafo Rafael Bonachela estrena un espectáculo de danza moderna que explora la yuxtaposición de belleza y devastación. Con una coreografía llena de fuerza y una banda sonora compuesta por Bryce Dessner, el espectáculo cuenta con la interpretación brillante de la Sydney Dance Company de Australia. Sin duda, estas propuestas culturales prometen emocionar y cautivar al público madrileño.

Una comedia reflexiva sobre el amor y las elecciones personales

El famoso director Ernesto Caballero comanda una comedia de Karina Garantivá llamada Ortega que reflexiona sobre el amor, la identidad y las elecciones personales a lo largo de la vida. Un montaje que se puede disfrutar del 3 de septiembre al 15 de octubre en el Teatro Quique San Francisco. Producida por Teatro Urgente y con la interpretación de los actores Ana Ruiz, Álex Gadea y Alberto Fonseca, la función narra cómo Joana, una mujer que atraviesa una crisis personal, decide simplificar su vida deshaciéndose de lo que considera innecesario. La obra se desarrolla a través de momentos cómicos, reflexiones filosóficas y los conflictos emocionales que surgen entre Joana y Óscar debido a sus diferentes perspectivas y deseos. Además, la trama también destaca el desafío que suponen los cambios significativos y cómo estas decisiones pueden afectar al destino.

Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos

Edad recomendada: A partir de 18 años

Dirección: Teatro Quique San Francisco. Calle de Fernando el Católico (Madrid 28015)

Precio: Anticipada: 12 €

General: 20 €

Comedia de enredo en Teatros Luchana: secretos y errores

Teatros Luchana acoge los jueves y viernes hasta el 31 de octubre la representación de una comedia de enredo, llamada Un Secreto A Voces, dirigida por Álvaro Carrero con un reparto liderado por los actores Pablo Puyol, Virginia Muñoz, Noemí Ruiz y Miguel Ángel Martín. La obra se centra en la importancia de guardar un secreto, algo que no es cualquier cosa y que requiere de cualidades como el autocontrol, fidelidad, frialdad o templanza. A veces parece algo sencillo, pero la mayoría de las personas se han visto incapacitadas para preservar un secreto. En la historia que se presenta en escena se producen dos errores: no saber guardar un secreto y no saberlo informar.

La obra tiene una duración aproximada de 90 minutos y está recomendada para mayores de 16 años. La sala 2 del teatro es accesible para personas con movilidad reducida.

Dirección: Teatros Luchana. Calle de Luchana, 38 (Madrid 28010)

Precio: Desde 14,90 €

Exploración visceral de belleza y devastación en danza moderna

El coreógrafo catalán Rafael Bonachela, director desde hace 15 años de la Sydney Dance Company de Australia, estrena en España un espectáculo de danza moderna basado en una exploración visceral y emocionante sobre la yuxtaposición de belleza y devastación. Una función que se puede ver los días 23 y 24 de septiembre en la Sala Roja de los Teatros del Canal. Se trata de una coreografía llena de fuerza apasionada que profundiza en la transitoriedad de la vida y que cuenta con la brillante interpretación de los integrantes de la compañía australiana.

Además, su banda sonora ha sido compuesta por Bryce Dessner, ganador de dos premios Grammy. Como curiosidad, la pieza se estrenó cuatro días antes del estallido de la pandemia de la covid-19, por lo que las composiciones se grabaron durante el confinamiento y los bailarines tuvieron que ensayar los números de forma aislada. Rafael Bonachela es un director y bailarín nacido en La Garriga (Barcelona) en 1970 que comenzó profesionalmente en el mundo del baile en la ya desaparecida Lanonima Imperial.

Después se trasladó a Londres (Reino Unido), donde trabajó con la prestigiosa Rambert Dance Company, primero como bailarín y luego como coreógrafo. En 2006 creó su propia agrupación: Bonachela Dance Company, pero solo dos años más tarde fue fichado como director del Sydney Dance Company.

Dirección: Teatros del Canal. Calle de Cea Bermúdez (Madrid 28003)

Precio: 9-30 €