Explora el vibrante panorama de ocio y cultura de Madrid: 3 experiencias imprescindibles que no debes perderte

ABC Serrano crea espacio interactivo con videojuegos vintage

ABC Serrano ha habilitado un nuevo espacio interactivo en la planta 1 que exhibe máquinas de videojuegos icónicas de la década de 1980, como Tetris, Bubble Bobble y Galaxian. Este salón recreativo vintage ofrece a los visitantes la oportunidad de jugar y conocer el origen e historia de los videojuegos de forma gratuita. La exposición busca despertar nostalgia en los adultos y curiosidad en las generaciones más jóvenes.

Además, se organiza en colaboración con Zooo, el Museo del Recreativo y la empresa de preservación y divulgación cultural del videojuego. ABC Serrano apuesta por reconocer a los videojuegos como una forma de cultura y arte.

Dirección: ABC Serrano. Calle de Serrano, 61 (Madrid 28006)

Precio:

Entrada Version Beta Full Time: 3 € (acceso a todas las máquinas)

Entrada gratuita: menores de 7 años y personas con discapacidad

Los hijos, el club de los malos padres

Teatros Luchana alberga este verano el monólogo Los Hijos: El club de los malos padres, de Andrés Torres sobre la paternidad de un hombre y cuatro hijos. Comedia recomendada tanto si tienes hijos como si no y que podrá verse del 1 de septiembre al 7 de octubre con funciones los viernes. Este espectáculo de humor que invita a verlo en pareja, cuando nuestros hijos son pequeños, y se recomienda verlo con nuestros hijos cuando ya son más mayores. Andrés Torres en su monólogo expone que no entiende el motivo por el cual ha necesitado valerse de tantos artilugios para poder criar a sus hijos cuando son pequeños y por qué ahora, cuando son adolescentes, no le sirve ninguno.

Duración aproximada: 70 minutos.

Edad recomendada: mayores de 12 años (esta recomendación no impide el acceso a la sala). Sala 1, NO accesible a personas con movilidad reducida.

Dirección: Teatros Luchana. Calle de Luchana, 38 (Madrid 28010)

Precio: Desde 14,90 €

Adaptación teatral de Sartre indaga en el existencialismo

Doriam Sojo adapta la obra de Jean-Paul Sartre en una función llamada Averno que se puede ver todos los sábados del 9 de septiembre al 16 de diciembre en la sala Sojo Laboratorio Teatral. La obra indaga en el existencialismo, las relaciones humanas y la responsabilidad individual. Los personajes están atrapados en una situación de tortura psicológica y se plantean preguntas sobre la condición humana y la naturaleza del sufrimiento.

La obra sugiere que el verdadero infierno es la convivencia perpetua con los demás y la imposibilidad de escapar del juicio y la mirada de la sociedad. La duración aproximada de la obra es de 1 hora y se recomienda para mayores de 18 años.

Dirección: Sojo Laboratorio Teatral. Calle de Toledo, 141 (Madrid 28005)

Precio: Anticipada: 6,66 €

General: 21 €