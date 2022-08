Chorreras del Cabriel, un oasis refrescante en la provincia de Cuenca

La ciudad de Cuenca es famosa por sus Casas Colgantes y su Puente de Hierro, también por su Catedral, especialmente por alguna de las joyas que guarda en el museo de la propia catedral como por ejemplo un cuadro de El Greco; si nos alejamos del casco histórico conquense y nos adentramos en el resto de la provincia será la Ciudad Encantada la que atraiga nuestra atención, también el Paseo de las Caras pero ¡qué calor hace en Cuenca en verano! ¿verdad? Así es, como sucede en todo el interior de la Península Ibérica (más calor cuánto más al sur, claro...) ¿y entonces? Entonces necesitas aliñar tu visita a esta provincia con una excursión refrescante, tan refrescante como un chapuzón en las Chorreras del Cabriel.

Las Chorreras del Cabriel son más que unas piscinas naturales, se trata de un monumento natural ubicado en el río Cabriel, entre los municipios conquenses de Enguídanos y Víllora; las Chorreras ocupan un tramo de más de 2 kilómetros del río Cabriel, el que une la presa de Víllora con la confluencia del Cabriel con el río Guadazaón ¿y qué hay en ese tramo del río? Saltos de agua, cascadas, cuevas, pozas, gargantas... e incluso un edificio tobáceo de gran interés geológico; cabe aquí recordar que, aunque a cuenta de la apertura de Dinópolis, es Teruel quien atrae la atención de los amantes de los dinosaurios, Cuenca tiene también mucho que decir en este sentido, de hecho el museo paleontológico de Cuenca es de notable importancia. Pero no nos despistemos, hoy visitamos Las Chorreras del Cabriel.

Chorreras del Cabriel | Imagen de Ecm87 en Wikipedia, licencia CC BY-SA 4.0

¿Es peligroso visitar este enclave natural? La respuesta a esta pregunta no puede ser un sí o un no, por una parte debes saber que estás en una zona declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO hace ya tres años, es decir, en un paraje de interés natural y ecológico y eso implica un respeto especial al entorno que es, además, hogar de fauna y flora también protegidas; lo segundo que debes tener en cuenta es que precisamente por un enclave natural se trata de un entorno vivo, no de una piscina hecha por el hombre con todos los sistemas de seguridad imaginables, es decir, sí, darse un chapuzón en Las Chorreras del Cabriel puede ser peligroso si lo haces fuera de las zonas indicadas para el baño u obviando las indicaciones en cuanto a la peligrosidad de los lugares más recónditos de este espacio natural o en cuanto al caudal y diferentes desniveles de la zona.

Deporte de aventura | Imagen de José Saíz Valero en Wikipedia, licencia CC BY 3.0

¿Cosas que debes saber para disfrutar de Las Chorreras del Cabriel sin riesgos? Que sólo está permitido el baño en las pozas, no en las rampas tobáceas, y que se prohibe el uso de flotadores, colchonetas o elementos similares; ¿eres de los fans del turismo activo? ¡cómo privarte entonces de practicar, por ejemplo, barranquismo acuático, rafting o paddle Sup! Pero nada de hacer el loco, en la oficina de turismo de Eguídanos encontrarás información y también el contacto de guías dedicados precisamente a eso, a guiarte en tu aventura por este magnífico enclave natural. Otras cosas que debes saber: que está prohibido llevar sombrillas, hamacas, mesas... Las Chorreras del Cabriel son parte de una Reserva Natural y todos estos elementos podrían acelerar la erosión del suelo y de las zonas rocosas.

Las Chorreras del Cabriel son un enclave natural único para disfrutar de un chapuzón o de una excursión de turismo activo, no son un camping ni cosa que se le parezca... además ten en cuenta que su aforo se limita a los coches que quepan en los aparcamientos habilitados para la visita a este tramo del río Cabriel ¿el mejor modo de ahorrarte el disgusto de llegar y no poder quedarte? Reserva aparcamiento... (chorrerasdelcabriel.es).

...

También te puede interesar...

Las 10 mejores piscinas naturales de España