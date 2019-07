Dinópolis Teruel recibe cientos de miles de visitantes al año y no faltan razones para que se número de visitantes crezca tanto por las propuestas más lúdicas del parque paleontológico como por su majestuoso museo y también por su ubicación, a las afueras de la ciudad histórica de Teruel. ¡Aquí no hay playa! gritarás espantado si eres de los que no perdona el mar en las vacaciones de verano y no te falta razón pero Teruel está a tiro de piedra de las playas de Castellón así que siempre puedes organizarte un viaje Teruel-Peñíscola (o cualquier otro pueblo costero de la costa castellonense). Y una vez resuelto el único inconveniente de Teruel y su Dinópolis, te damos razones objetivas para visitarlo.

Plaza del Torico, Teruel | De José Luis Filpo Cabana - Wikipedia

1- Teruel existe

Cuando llegas a Teruel lo primero que haces es instalarte en tu hotel, asegurarte de cómo llegar desde él a Dinópolis y dar un paseo por la ciudad sin demasiadas expectativas porque por más que los turolenses hayan hecho de su 'Teruel existe' todo un lema, esta pequeña ciudad es mucho más desconocida de lo que merece; es pequeña y encantadora y cuenta además con importantes vestigios históricos que podrás visitar, desde el mausoleo de los míticos amantes de Teruel hasta sus torres de arquitectura árabe y su acueducto (que sin ser el de Segovia resulta también imponente); claro que lo que te encantará es la Plaza del Torico (que no se llama así por hacer un guiño a la manía mañana de utilizar el sufijo -ico sino porque el toro que preside la plaza es precisamente eso, un pequeño torico), te encantará esta plaza por sus terrazas, su ambiente y sus helados... no dudes en buscar la heladería Muñoz y pedir un helado de chocolate (es artesano, se prepara con chocolate al 72% de cacao y leche desnatada ¡una delicia!).

Museo Paleontológico | Dinópolis

2- Dinópolis es más que un parque, cuenta con uno de los museos paleontológicos más importantes del mundo

Una vez dentro de Dinópolis, especialmente si no visitas el parque acompañado de niños muy pequeños que te arrastren a las atracciones en primer lugar, visitarás el museo paleontológico; la entrada es discreta y curiosa porque mientras caminas un pasillo largo podrás ver, a través de unas grandes ventanales, el laboratorio en el que se reciben los fósiles que se encuentran en la región para ser recuperados, tratados y expuestos; girarás el pasillo y afrontarás otro que recorre los miles de años de historia que han pasado desde que los dinosaurios poblaban la tierra para que seas consciente del viaje en el tiempo que estás a punto de comenzar y después... Después descubrirás fósiles espectaculares y reconstrucciones de algunos de los dinosaurios más populares, cabe que el que más te impresione por su gran altura sea el del braquiosaurio.

T-Rex Show | Dinópolis

3- Divertido a rabiar para los niños

Para los niños este parque no puede ser más divertido porque no sólo cuenta con una zona de atracciones sino con propuestas diseñadas especialmente para que se diviertan mientras descubren como eran de verdad los dinosaurios: proyecciones en 3D y 4D, dos representaciones treatrales, una de títeres, un paseo por una senda paleontológica, otro en en barca y hasta un paseo entre dinosaurios... Cada nueva temporada estrenan algún show nuevo, este año la novedad es el T-Rex Show.

Dinosaurios en Dinópolis | Dinópolis

4- No es caro y volverás a casa con fotos espectaculares

Si comparamos los precios de Dinópolis con los de otros parques de ocio españoles como el de Port Aventura o la Warner, descubrirás que no es nada caro, es verdad que a nivel de atracciones tampoco es comparable con los otros dos parques pero tampoco lo son los otros dos parques con Dinópolis si hablamos de ciencia e historia. La entrada en Dinópolis te costará 28 y la de los niños 22. Además de Dinópolis te llevarás fotos de escándalo porque en una de las zonas exteriores del parque descubrirás dinosaurios a tamaño natural que harán las delicias de los niños (niños que no son tan altos como las patas de algunos de los dinosaurios que presiden Dinópolis, lo que hará de esas fotos un 'buscando a Wally' si quieres que en ella quepan juntos y a la vez el niño y el dinosaurio.

Territorio Dinópolis | Dinópolis

5- Dinópolis es más... y te hace recorrer la provincia entera

Descubrirás además que Dinópolis es mucho más que Dinópolis Teruel, el parque, porque cuenta con 7 centros distribuidos a lo largo y ancho de la provincia; allí donde hay una excavación (o en algún caso donde va a haberla) Dinópolis abre un centro de visitantes y visitarlos todos es una buena idea porque te permitirá descubrir cómo es una excavación paleontológica de verdad y, al mismo tiempo, conocer algunos de los pueblos más bonitos de Teruel y descubrir por donde paseaba el llamado gigante europeo, el dinosaurio más grande de Europa, del que se han encontrado fósiles en Riodeva, al sur de la provincia de Teruel.

Si te animas a visitar los 7 centros Dinópolis hay dos cosas importantes que debes saber: la primera es que no podrás visitarlos todos en un par de días por la distancia (y las carreteras...) que los separan pero con tu entrada tienes toda la temporada para llegar a ellos (la entrada de los centros va sin fecha) y la segunda es que todos los centros cierran en octubre (la razón hay que buscarla en el clima y las carreteras, no querrías recorrer Teruel en tiempo de nieves).

Región Ambarina en Rubielos de Mora | Dinópolis

6- Rubielos de Mora

Uno de los pueblos que visitarás si te animas a recorrer los 7 centros de Dinópolis es Rubielos de Mora, un encantador pueblo en el que podrías disfrutar de un fin de semana en otoño al tiempo que descubres la región ambarina en lo que a la paleontología se refiere; ten en cuenta que este pueblo aparece, de modo reincidente, entre los más bonitos de España.

Dinópolis en Albarracín | Dinópolis

7- Albarracín

Y si Rubielos de Mora suele aparecer como uno de los pueblos más bonitos de España, Albarracín tiene por costumbre liderar esas listas y sí, allí también tienes un centro Dinópolis que visitar, eso sí, no esperes ver aquí una excavación porque todavía no ha comenzado, la habrá, porque se han encontrado fósiles que hacen pensar que bajo la tierra quedan todavía tesoros paleontológicos por descubrir; las excavaciones aquí comenzarán cuando se cierre alguna de las excavacaciones activas a día de hoy en la provincia, cosas del presupuesto... un presupuesto que, con tu visita a Teruel, Dinópolis y sus 7 centros, mejorará.