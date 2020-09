Las 13 esculturas naturales que puedes ver en la Ciudad Encantada de Cuenca

Si quieres regalarte un paseo de hora y media al aire libre que te deje con la boca abierta (tras la mascarilla siempre) tienes que viajar a Cuenca y visitar el Parque Turístico de la Ciudad Encantada; esta curiosa 'ciudad' está ubicada en el corazón de la Serranía de Cuenca y rodeada de pinares y es el mejor lugar de España para conocer el proceso geológico del karst y es que el origen de esta 'ciudad' hay que buscarlo 90 millones de años atrás, cuando esta zona estaba cubierta por el mar de Thetis, un mar que al final del cretácico se retiró emergiendo su fondo, compuesto de piedra caliza y rico en sales, como nueva superficie de la tierra; ¿qué sucedió entonces? miles de años de erosión por parte del agua, el viento y el hielo han dado como resultado un lugar que bien podría ser parte del universo de Alicia en el País de las Maravillas porque aquí descubrirás hasta 13 formaciones naturales que bien parecen obra de un escultor o de la imaginación de un cuentista.

Los Barcos | Imagen cortesía del Parque Turístico Ciudad Encantada

Sí, nada menos que 13 son las formaciones kársticas que descubrirás en la Ciudad Encantada y te dejarán sin palabras, algunas saltan a la vista, para descubrir otras te vendrá muy bien guiarte por el plano que te darán nada más acceder al parque para no perdértelas pero todas ellas al final te enamorarán porque lo que tiene este parque turístico de la Serranía de Cuenca es que no solo está encantado sino que encanta a quienes lo visitan.

Puente Romano | Imagen cortesía del Parque Turístico Ciudad Encantada

Para que no te pierdas nada te vamos a anticipar las 13 formaciones que debes buscar: la primera en realidad no tienes que busarla, te recibe nada más accedes el parque, se trata del Tormo Alto, más ancho por su parte superior que por la que lo une al suelo no podrás evitar sentir que en cualquier momento puede partirse como un árbol bajo el hacha del leñador... pero eso no va a ocurrir; una vez pasas por el Tormo Alto debes girar a la derecha para descubrir Los Barcos y soñar una batalla naval en piedra y el Puente Romano que no es obra de la mano del hombre sino de la naturaleza; antes de dejarte soprender por La Cara del Hombre (sin duda una de las formaciones más espectaculares del parque) busca a El Perro, si no lo haces cabe que te lo pierdas. Tras la Cara del Hombre (la cabeza, diríamos) está La Foca, junto a ella El Tobogán y a continuación El Mar de Piedra (que es literalmente eso, la imagen de un mar picado tallada en piedra); al final del parque están La Lucha entre el Elefante y el Cocodrilo y también el Convento, después te encaminarás de nuevo hacia el Tormo Alto, eso sí, pasando antes por La Tortuga, Los Osos y Los Amantes de Teruel.

La Cara del Hombre | Imagen cortesía del Parque Turístico Ciudad Encantada

La Ciudad Encantada, en Cuenca, es un parque turístico muy especial que despierta la imaginación de quien lo pasea con los ojos bien abiertos; puedes visitarlo cualquier día del año, no tienes que hacer reservan y no solo no venden las entradas online sino que nos advierten de que podríamos tener problemas para pagarlas con tarjeta a la entrada del parque por problemas de cobertura; actualmente es obligatorio el uso de mascarilla en todo el parque y se recomienda que lleves además gel hidroalcohólico para poder realizar una correcta higiene de manos durante tu estancia en él.

Más información en la web del Parque Turístico Ciudad Encantada.