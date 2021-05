Estos son los 10 parques naturales más espectaculares de Las Bahamas

Dicen que los grandes viajes serán los más rezagados a la hora de recuperar el turismo, que nos cuesta más pensar en un gran viaje con la pandemia y sus cosas todavía fresca en la memoria o sin estar aun vacunados que un viaje nacional o en un destino europeo pero... ¿no significa eso que este es precisamente el mejor verano para disfrutar de alguno de esos destino de escándalo que cabe que ahora resulten más económicos y sobre todo menos masificados? Y si además hablamos de un destino de naturaleza imponente que te pemitirá pasar gran parte de tu estancia al aire libre... miel sobre hojuelas ¿te animas a volar a Bahamas? si es así toma buena nota de estos 10 parques naturales porque no son los únicos de este paradisíaco archipiélago (¡tiene 32!) pero sí los más espectaculares; además te encantará saber que no tendrás que hacer cuarentena alguna al llegar a estas islas, solo suscribir un visado sanitario y presentar una PCR negativa de los 5 días previos al viaje si no acreditas estar vacunado.

The Retreat Garden en New Provicence Island

Está en Nassau y si eres de los que cuando piensa en un lugar paradisíaco, más allá de imaginar una playa de augas prístinas y arena blanca, piensa en las exóticas palmeras, este es tu lugar en el mundo: y es que esta finca histórica es algo así como un jardín botánico dedicado a las diferentes variedades de palmeras que existen no solo en Las Bahamas sino en el mundo.

Rand Nature Center | Imagen cortesía de turismo de Las Bahamas

Rand Nature Center en Grand Bahama Island

Este parque está alejado de los sitios turísticos de la isla y se trata de un terreno de unas 40 hectáreas en las que conocerás de cerca la flora y la fauna de Las Bahamas: pasearás por un sendero que te llevará a un estanque y cabe que puedas ver algún colibrí esmeralda cubano o algún busardo colirrojo entre otras muchas aves.

Lucayan National Park | Imagen cortesía de Turismo de Las Bahamas

Lucayan National Park en Grand Bahama Island

Aquí podrás tener tu primer contacto con los indios Lucayos al acercarte a sus cuevas funearias (se trata de una población indígena que habitaba estas islas en el S.XI); también hay cuevas de murciélagos y un entorno estupendo para la práctica del senderismo o del kayak entre manglares.

Clifton Heritage National Park | Imagen cortesía de Turismo de Las Bahamas

Clifton heritage National Park en New Providence Island

Volvemos a Nassau porque allí podrás visitar un parque con una playa nagural en la que avistar garzas azules y charranes árticos, descubrir los vestigios de una aldea de indios Lucayos del S.XI y los de una plantación de los siglos XVIII y XIX.

Inagua National Park | Imagen cortesía de Turismo de Las Bahamas

Inagua National Park en Great Inagua

¿Te gustan los flamencos? es verdad que no hace falta volar a Las Bahamas para verlos, los tenemos en Doñana, por ejemplo, pero verlos en un entorno paradisíaco como el de estas islas es una experiencia inolvidable; aquí viven unos 80.000 flamencos rosados antillanos que son el ave national de Las Bahamas y también una notable población de otras especies como pelícanos o garzas.

Abaco National Park | Imagen cortesía de Turismo de Las Bahamas

Abaco National Park en Great Abaco

Aquí descubrirás uno de los bosques de pinos más densos del archipiélago y es que es uno de los pocos entornos que se libró de la brutal incidencia del huracán Dorian en 2019; en este bosque vive el loro de Abaco que se reproduce en cavidades subterráneas y otroas aves endémicas de este archipiélago como la mascarita de Las Bahamas, la golondrinas y el colibrí de Las Bahamas.

Pelican Cays Land and Sea Park | Imagen cortesía de Turismo de Las Bahamas

Pelican Cays Land and Sea Park en Abaco Islands

Este es el parque de las tortugas marinas verdes y cuenta con un hermoso arrecife de coral que enamora a quienes lo descubren buceando, sus playas son también espectaculares.

Blue Holes National Park | Imagen cortesía de Turismo de Las Bahamas

Blue Holes National Park

Es la más grande de las islas de Las Bahamas y también la menos visitada pero si eres un amante del buceo o de la pesca con mosca no te la puedes perder porque aquí se encuentra la mayor concentradión de agujeros azules del mundo, hay la friolera de 160 repartidos entre el interior de la isla y su costa. Apunta un nombre: Captain's Bill, es el del agujero azul más accesible.

Exuma Cays Land and Sea | Imagen cortesía de Turismo de Las Bahamas

Exuma Cays Land and Sea Park en Exuma

Es el más antiguo de todos los parques nacinales de las Bahamas pero es tan grande que por muchos turistas que lo visiten nunca se producen aglomeraciones; es también la primera reserva marina de Las Bahamas y el Caribe y sus playas son paradisíacas, sus arrecifes de coral están protegidos.

Leon Levy Native Plant Preserve | Imagen cortesía de Turismo de Las Bahamas

Leon Levy Native Plant Preserve en Eleuthera

Si eres un amante de los jardines este es tu parque porque se compone de varios jardines temáticos dedicados a las plantas medicinales, a las plantas venenosas... Aquí te acercarás de nuevo a los indios Lucayos porque podrás visitar una recreación de una cabaña india y descubrir también plantas comestibles tanto descubiertas por la población local como traídas a estas islas por los navegantes españoles y británicos. Aquí vive el colibrí de Las Bahamas y el gran cuco lagartero cubano.

