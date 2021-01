Viajes (casi) imposibles: 5 ciudades perdidas en España

Las ciudades perdidas, también llamadas ciudades desaparecidas, no son mitos ni leyendas o, al menos, no solo mitos y leyendas, son una realidad histórica de la que a veces no se conserva nada más que lo que cuentan algunos manuscritos antiguos, en otras ocasiones tenemos más suerte y podemos visitar lo que quedó de ellas en sus sitios arqueológicos. España es un país de larga historia y, sin salir de la península, podemos localizar y visitar varias ciudades perdidas, entre ellas 3 cinco: Numancia, Julióbriga y Contrebia Leucade; también podemos imaginar 2 ciudades más e incluso ponernos el gorro de arqueólogos e historiadores y tratar de localizarlas, cosa harto difícil porque a día de hoy no solo no se conserva nada de ellas sino que no se sabe a ciencia cierta donde estaban, nos referimos a Urcesa y Laminio.

Numancia

Estaba 7 kilómetros al norte de la ciudad de Soria y ha pasado a la historia por su resistencia ante el asedio de las tropas romanas, tanto es así que cuando queremos hacer gala de una gran resistencia hablamos de resistencia numantina; fue una ciudad celtíbera reconstruida tras su triunfo por los romanos; los restos arqueológicos de Numancia se pueden visitar.

Numancia | Imagen de dr_zoidberg en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 2.0

Julióbriga

Fue la ciudad romana más importante de Cantabria, estaba en el interior pero tenía acceso directo al mar a través del Puerto de la Victoria (el actual Santander); sus restos arqueológicos están en la localidad cántabra de Retortillo, allí no solo puede visitarse el sitio arqueológico sino también el Museo Domus Romana, de todas formas si quieres ver todo lo que se ha recuperado de la antigua Julióbriga no puedes conformarte con visitar Retortillo, tienes que ir también al Museo Arqueológico de Santander porque allí se exponen algunas piezas localizadas en las excavaciones.

Casa de los Mosaicos. Julióbriga | Imagen de Jesús Ángel García Arnay en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Contrebia Leucade

Es un antiquísima ciudad cuyo origen hay que buscarlo en la Edad de Hierro, era celtíbera pero durante la invasión romana mantuvo su consideración de ciudad previa concesión de tal honor por parte del Emperador Augusto. Sus restos están razonablemente bien conservados y pueden visitarse, está al sureste de la Rioja, en el término municipal de Aguilar del Río Alhama.

Contrebia Leucade | Pixabay

Urcesa y Laminio

Es gracias a la obra de Ptolomeo que sabemos de la existencia de Urcesa, una ciudad perdida celtíbera y romana de la que no se conserva nada, solo la deducción todavía por demostrar de que estaría localizada en lo que es hoy Vara de Rey, en la provincia de Cuenca. En cuanto a Laminio, sabemos de su existencia tanto gracias a los escritos de Ptolomeo como a los de Plinio el Viejo; la tesis más defendida en cuanto a su ubicación es que estaría en lo que es hoy Alhambra, en Ciudad Real, pero se ha hablado también de otras localizaciones como Daimiel, también en Ciudad Real.