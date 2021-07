Un verano entre villas y viñedos en la Rioja Alavesa

Que el enoturismo atraiga cada vez a más personas y que en España, dada nuestra rica producción vitivinícola, las bodegas y viñedos se preparen más y mejor para recibirlas ya no es tendencia sino un hecho contrastado y es que no importa en qué rincón de España pases tus vacaciones, seguro que hay alguna bodega que merezca una visita muy cerca de ti; pero hoy no vamos a proponerte pasar el verano de bodega en bodega sino entre villas y viñedos, en plena naturaleza y en Rioja Alavesa.

Camino Ignaciano. Rioja Alavesa | Imagen cortesía de Rioja Alavesa

Rioja Alavesa es un mar de viñedos que rodea y envuelve un buen número de villas medievales, se trata de un paisaje natural rico y evocador que podrás descubrir siguiendo diferentes rutas, algunas a pie, otras en 4x4, en bicicleta, en zonas de montaña o incluso en el agua, practicando kayak en aguas del Ebro; los 316 kilómetros cuadrados de la Ruta del Vino de Rioja Alavesa dan para todo eso e incluso para más.

Elciego. Rioja Alavesa | Imagen cortesía de Turismo Rioja Alavesa

¿Cuáles son las mejores rutas para descubrir naturalmente la ruta del vino de Rioja Alavesa?

Si lo que quieres es recorrer Euskadi de sur a norte tendrás que recorrer la Ruta del Vino y el Pescado que une los viñedos de la zona de Oyón con el puerto de Bermeo; cruzarás robledales y hayedos, caminarás junto a importantes lagunas salobres y también junta a zonas carboneras en las que descubrirás cómo se obtenía el carbón.

Otra opción es seguir la Ruta del Camino Natural del Ebro o recorrerla parcialmente porque se trata de un camino de 1.200 kilómetros que comienza en el nacimiento del Ebro y no termina hasta llegar a su desembocadura; varias etapas de este importante camino discurren por la zona de Rioja Alavesa.

Senderismo en Rioja Alavesa | Imagen cortesía de Turismo de Rioja Alavesa

¿Más rutas? el Camino de Santiago, en concreto el conocido como el Camino Francés, pasa por Rioja Alavesa, también el Camino Ignaciano que va desde Loyola hasta Manresa siguiendo los pasos del viaje que hiciera allá por 1522 Ignacio de Loyola.

Hay un total de 18 senderos que recorren diferentes zonas de Rioja Alavesa para que descubras esta magnífico mar de viñedo en el que se gestan algunos de los mejores vinos de nuestro país. Aquí puedes descubrirlas todas y trazar tu propio camino.