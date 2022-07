Todo lo que debes hacer en una escapada a Valladolid

Es posible que hayas decidido hacer una escapada a Valladolid sin conocer mucho sobre esta provincia. Si decides viajar a Madrid, sabes que tienes que ver el Templo de Debod o la Puerta del Sol, por ejemplo. Si viajas a Granada no puedes perderte la Alhambra ni tampoco puedes olvidarte de la Sagrada Familia o la Casa Batlló si vas a Barcelona. Pero, ¿qué ver en Valladolid? Cierto es que no es una ciudad, ni siquiera una provincia, con muchos lugares turísticos. Pero eso no significa que no tenga sitios interesantes que te vayan a sorprender.

Desde Viajestic hemos elaborado una lista con algunos planes que debes hacer en Valladolid si decides darle la oportunidad. Así que toma nota para poder disfrutar al máximo de tu viaje cuando llegue el momento, porque aunque en un principio no lo parezca, tiene muchos lugares que conocer.

1. Dar un paseo por Urueña, también llamada la Villa del Libro, y descubrir por ti mismo o misma por qué la llaman así.

2. Elegir al menos 3 castillos e ir a verlos: Valladolid tiene 18 castillos que pueden visitarse, como los dos de Curiel de Duero, el de Montealegre de Campos o el de Portillo.

3. Acercarse al castillo de Peñafiel pese a haber ido a otros tres antes; es, quizá, el más pintoresco de todos ellos.

4. Admirar las réplicas de diferentes monumentos de Castilla y León que hay en el parque temático del Mudéjar.

5. Probar el lechazo en algún restaurante de comida tradicional para conocer la gastronomía típica del lugar.

6. Visitar el monumental monasterio de la Santa Espina, situado en la localidad de Castromonte y que data del siglo XII.

7. Descubrir el patrimonio histórico de la ciudad de Valladolid, pasando por su Plaza Mayor, por su plaza de España o por su gran catedral, entre otros lugares.

8. Hacer enoturismo en Rueda y entrar en alguna de las bodegas de la zona para hacer alguna cata de vinos.

9. Conocer la historia de Villalón de Campos recorriendo sus calles y fijándote en sus detalles.

10. Pasear por las callejuelas de Simancas y ver sus casitas palaciegas.

11. Ir a Medina del Campo, el municipio en el que murió la reina Isabel la Católica.

