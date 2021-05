Siurana, un mirador natural en Tarragona

Situada en el interior de la provincia de Tarragona, a unos 50 km de la ciudad, Siurana es una de las localidades con más encanto de toda Cataluña. Un pueblo de postal, de cuento de hadas. De los que invitan a un paseo tranquilo y a horas de descanso para, simplemente, admirar las vistas.

Siurana es un pueblo encaramado en un peñón, con casitas y calles de piedra. Llegas a él tras un pequeño recorrido a pie por un bosque, y entonces te encuentras con un arco de entrada, con su calle Mayor y su iglesia románica de Santa María de Siurana, dos de los puntos por los que debes pasar para descubrir de verdad este pueblo medieval.

Pero lo que convierte a este rincón en uno de los más bellos que puedes visitar por la zona no es tanto el pueblo en sí, que también, sino las vistas que regala. Y es que desde lo alto del acantilado en que se encuentra se tiene una panorámica de ensueño del pantano de Siurana y las montañas de Prades.

Mirador de Siurana | Pixabay

Todo el pueblo está lleno de miradores. El pueblo en sí es un mirador natural. Pero el lugar estrella para deleitarse con el paisaje es el Salto de la Reina Mora, un lugar al que se llega por el camino de la Trona, que comienza en las ruinas del castillo de Siurana.

El Salto de la Reina Mora es un punto no apto para aquellos que tienen vértigo: solo las fotos que los visitantes cuelgan en sus cuentas de Instagram ya resultan vertiginosas. Pero si no lo sufres o si pese a eso te atreves a ir, debes saber que te encontrarás con una imagen de esas imposibles de describir con palabras. Naturaleza, calma, libertad y una estampa que no querrás ni podrás dejar de fotografiar.