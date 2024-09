Los mejores tablaos para disfrutar del flamenco en Sevilla

No es ningún secreto que Sevilla es, indudablemente, una de las ciudades más bonitas y con más encanto de Andalucía. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que se acercan hasta ella para recorrer sus calles, descubrir qué hay detrás de sus monumentos y sus impresionantes construcciones. Pero hay algo más por lo que Sevilla capta la atención de la gran mayoría de sus turistas. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de los tablaos flamencos.

En la capital de Andalucía encontramos un gran número de opciones para poder disfrutar de este tipo de espectáculo, ya que es considerada como una de las cunas del flamenco. Es por eso que cada vez son más los visitantes que quieren adentrarse en este género, a través una amplia variedad de ofertas. Es una oportunidad única para descubrir el flamenco en su más pura esencia, dejándose llevar por su belleza y su complejidad.

Flamenco | Pixabay

Son muchas las visitas imprescindibles en cuanto a tablaos flamencos en Sevilla se refiere. Uno de los más conocidos es el Tablao Álvarez Quintero, pero no es el único. A continuación encontrarás una lista de algunos tablaos que se han convertido en indispensables si visitas esta ciudad y quieres dejarte llevar por la más pura esencia del flamenco.

Tablao Flamenco El Arenal

Es uno de los más conocidos a nivel internacional, sobre todo después de que el New York Times lo calificara de la siguiente manera: “El mejor lugar del mundo para sentir las emociones del arte flamenco”. Si hay algo que caracteriza a este tablao es que ofrece un show verdaderamente puro, íntimo y mágico. Desprende la más pura esencia de Curro Vélez, su fundador. Un lugar perfecto para disfrutar al máximo del arte flamenco, pero también de la gastronomía local.

El Patio Sevillano

Tiene una magia especial puesto que es considerado como el tablao flamenco más antiguo de Sevilla. ¡Casi nada! Su origen nos hace viajar hasta el año 1952 y, a lo largo del tiempo, han actuado en él grandes figuras del flamenco. También podrás disfrutar de un gran espectáculo junto a una buena cena pero, lejos de que todo quede ahí, se encuentra en un lugar idílico. Es decir, a orillas del río Guadalquivir y junto a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Flamenco La Cantaora

Es uno de los más conocidos de la ciudad por el arte y la pasión que desprende el espectáculo que podemos disfrutar en este tablao. Y es que en él se representa nada más y nada menos que la auténtica Sevilla flamenca, donde destacan los conocidos como “festeros” y el “cante gitano”. Estamos completamente convencidos de que no te dejará indiferente. ¡Es de lo más singular!

Flamenco Esencia

Este espectáculo se lleva a cabo a escasos metros del río Guadalquivir, concretamente en la mítica T de Triana de Sevilla. En él, entre otras tantas cuestiones, podemos dejarnos llevar por la más pura esencia del flamenco, a través de su historia y su cultura. Cuenta con grandes bailaoras que conseguirán dejarte sin palabras con su arte.

Tablao Cuna del Flamenco

Éste también es considerado como uno de los mejores tablaos flamencos de la ciudad, y no es para menos. En él podemos disfrutar de un espectáculo donde el protagonista principal es ese flamenco más puro y tradicional. Está ubicado en el centro de Sevilla y, por él, han pasado un gran número de artistas reconocidos, como es el caso de Farruquito.