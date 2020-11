Comunidad Valenciana: 7 playas que tienes que visitar, al menos, una vez en la vida

La Comunidad Valenciana siempre es una buena opción para viajar, ya sea por sus playas como por su naturaleza. Es una oportunidad única para disfrutar de unas vacaciones de ensueño. Si estás pensando en disfrutar del mar, vamos a mostrarte una selección de las mejores zonas de toda la comunidad autónoma.

Playa Terranova | Imagen de David Adam Kess en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Playa Terranova (Valencia)

Es un hecho que la localidad de Oliva tiene bastantes de las mejores playas no solamente de la Comunidad Valenciana, sino también de toda España. No debemos olvidarnos de la de Terranova, que se encuentra exactamente en la parte norte del pueblo. Se caracteriza por tener unas preciosas arenas doradas, que llegan a extenderse en una playa de más de kilómetro y medio de largo y cuarenta metros de anoche. Cabe destacar que es semiurbana, por lo que no tiene paseo marítimo. Eso sí, sus aguas, tan tranquilas y preciosas, propician a darse un buen baño en familia.

Playa Els Terrers | Imagen de Juan Emilio Prades Bel en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Playa Els Terrers (Castellón)

Benicàssim es mucho más que un conocido festival de música, ya que este lugar posee varias de las mejores playas de toda la Comunidad Autónoma. Debemos quedarnos con Els Terrers, puesto que su peculiar forma ovalada ya la diferencia de muchas que se encuentran cerca. Tenemos que destacar su arena dorada, pero también la grava. Esta playa está delimitada por un número de espigones de roca, cuya función es protegerla de corrientes y, por supuesto, de la erosión. Es perfecta para el público juvenil, ya que cerca se encuentra no solamente un albergue sino también una escuela de vela., pero también para disfrutar en un romántico paseo en pareja.

Cala Racó del Conill | Imagen de Samu Alicante en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Cala Racó del Conill (Alicante)

Villajoyosa se caracteriza por tener unas playas absolutamente preciosas, que son visitadas por numerosos turistas hasta en invierno. Podríamos quedarnos con cualquiera de las playas de este lugar alicantino, pero cabe destacar la cala Racó del Conill, que se encuentra a tan solo 3 kilómetros al norte del pueblo. Bien es cierto que hay que caminar bastante por una serie de senderos naturales para poder llegar a ella, pero merece mucho la pena. Sus aguas cristalinas hacen que parezca una escena de cuento. Es ideal visitar esta cala entre los meses de septiembre y junio, ya que estarás prácticamente solo.

Playa de L'Ahuir | Imagen de dominio público

Playa de L’Ahuir (Valencia)

Es una playa absolutamente perfecta y podrás disfrutar de ella en Gandía. Puede que esté algo alejada de la población, pero esa vegetación ha hecho posible que estemos ante un lugar prácticamente virgen. Muchos la aprovechan para pasear, para disfrutar de sus mascotas e, incluso, practicar kite surf. No cabe duda que, después de estas características, observamos cómo se trata de una de las mejores playas de la Comunidad Valenciana.

Playa del Carregador | Imagen de Columbusalbus en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Playa del Carregador (Castellón)

La costa de azahar queda bien representada por playas como la de Carregador, ubicada en Alcocéber. Cuenta con 850 metros de arena fina y dorada, y en temporada alta suele ser una de las más visitadas. No solamente destacan por su escuela de vela, sino por campeonatos de vóley-playa y zona de juegos para niños. Es absolutamente perfecta para disfrutar en familia.

Cala Ambolo | Imgen de Joanbanjo en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Cala Ambolo (Alicante)

Está ubicada cerca de Jávea y Dénia, concretamente al sur del Cabo de la Nao. Para poder acceder a esta cala tienes que bajar unas largas escaleras que han sido labradas en la misma piedra. Solo así podrás acceder a una playa de 300 metros de largo, así como 6 de ancho. Las aguas son cristalinas y, por si fuera poco, es un lugar absolutamente perfecto para poder practicar snorkel. Al lado de esta cala verás un pequeño islote con una cueva a la que puedes acceder. Justo enfrente, está la conocida Isla del Descubridor.

Playa Norte de Peñíscola | Imagen de Simon Burchell en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Playa Norte de Peñíscola (Castellón)

Estamos ante la playa que se encuentra más próxima al casco antiguo de Peñíscola y, a pesar de todo, continúa manteniendo ese aura tan especial y natural. Su arena nos hace recordar a las playas del Caribe, pero lo mejor es que esta playa de la Costa de Azahar cuenta con un gran número de servicios. Podrás pasear, relajarte, hacer ejercicio, practicar deportes como vela, windsurf, kayak, motos de agua… ¡Todo lo que necesites! Todo ello con la bonita estampa del castillo de Peñíscola.