Sao Pedro do Corval, la villa alfarera por excelencia

No es que en Sao Pedro do Corval no pase el tiempo, es más bien que pasa sin pena ni gloria… o algo así; y es que en esta localidad portuguesa la tradición manda, es una villa alfarera en la que se utilizan todavía hoy técnicas cuyo origen hay que buscarlo en la época romana, es tan importante la tradición alfarera aquí que Sao Pedro do Corval pasa por ser la capital ibérica del barro.

La región el Alentejo, en Portugal, es rica en muchos sentidos: tiene fama por sus paisajes naturales, por sus propuestas de turismo rústico y rural, por su gastronomía, por su interior de viñedos y su costa de grandes playas y también por su artesanía: alfombras en Arraiolos, mantas de lana en Monsaraz, tapices en Portalegre y piezas de cerámica en Nisa, Odemira y sobre todo en la villa alfarera por excelencia: Sao Pedro do Corval.

Nisa | Imagen cortesía de Turismo de Alentejo

Paseando Sao Pedro do Corval no solo descubrirás pequeños talleres de alfarería donde los artesanos del barro trabajan como antaño sino que podrás vivir experiencias únicas ligadas con esta tradición: podrás conocer el proceso de producción de estas piezas únicas, hacerte con alguna de ellas a modo de souvenir o incluso disfrutar de un taller para aprender a modelar y pintar una pieza de tu creación.

En Sao Pedro do Corval son más de una veintena las alfarerías que se mantienen activas porque han logrado mantener una tradición de la época romana con influencias árabes y al mismo tiempo desarrollar nuevos diseños de estilo y gusto más contemporáneo. Si eres de los que disfruta con las manos en el barro y con la creación colorista no puedes dejar de pasar por esta villa alfarera en tu próximo viaje a Portugal; además Sao Pedro do Corval está cerca de Reguengos de Monsaraz, otra localidad imperdible del Alentejo portugués.

Monsaraz | Imagen cortesía de Turismo de Alentejo

Y, además de sus alfarerías, ¿cuáles son las visitas imperdibles de Sao Pedro do Corval? El jardín D. María da Graça Villaret Ratinho, la iglesia Matriz y la Ermita de Sao Pedro y los monumentos megalíticos de la zona; eso además de disfrutar del buen comer alentejanao porque Sao Pedro do Corval no solo es una villa alfarera, también vinícola y agricultora.

¿Mejor momento del año para visitar Sao Pedro do Corval? Cualquier momento es bueno pero mayo lo es, si cabe, más ¿por qué? Porque es entonces cuando se celebra el Festival Ibérico de Cerámica y Barro, en 2025 será entre el 22 y el 25 de mayo.