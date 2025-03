5 pueblos del norte de Portugal que merece la pena visitar y por qué

Cuando viajamos a Portugal lo hacemos para gozar de las playas del Algarve o del turismo rural del Alentejo, de ciudades como Lisboa y Oporto y pueblos con mucho encanto como Cascais; además Portugal es un destino perfecto para disfrutar de un roadtrip descubriendo todos los secretos que guarda, sus pueblos bonitos, su riqueza paisajística, sus vestigios históricos, su sabrosa gastronomía… Si quieres gozar de ese roadtrip de Oporto al sur de Galicia, a las bonitas Rías Bajas, ¿tienes claro qué pueblos podrías visita por el camino? Te sugerimos cinco (aunque ya te anticipamos que hay muchos más):

Guimaraes

Guimaraes | Pixabay

Esta localidad portuguesa es conocida como el lugar de nacimiento de Portugal porque fue allí donde se proclamó el primer rey del país, Alfonso Henriques; además Guimaraes conserva un casco histórico tan maravillosamente bien que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: pasear por sus calles descubriendo sus casas señoriales, sus iglesias, su imponente castillo y el Palacio de los Duques de Braganza es, sencillamente, una gozada.

Braga

Braga | Pixabay

Es verdad que Braga, más que un pueblo, es ya una ciudad pero no nos resistimos a incluirla en este roadtrip por el norte de Portugal porque aquí podrás visitar la Catedral más antigua del país y uno de los santuarios más espectaculares del mundo, el Santuario de Bom Jesus do Monte, particularmente famoso por la escalinata barroca de más de 570 escalones por la que se accede a su interior (tranquilo, no tienes que subirlos, puedes salvar esta gran escalera utilizando un funicular hidráulico que también es histórico porque es el más antiguo de su clase en funcionamiento).

Viana do Castelo

Viana do Castelo | Imagen de Bextrel - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=128245244

Es una pequeña localidad costera con un casco histórico con mucho encanto por el que es un placer pasear; además de descubrir su arquitectura histórica en Viana do Castelo puedes disfrutar a lo grande de las playas atlánticas, hay varias muy cerca del centro de esta localidad y entre ellas destacan la playa de Cabedelo, una gran playa bien conocida por los amantes del surf y el windsurf y playas como la Norte y la Amorosa, que son más tranquilas.

Ponte de Lima

Ponte de Lima | Imagen de Feliciano Guimarães from Guimarães, Portugal - Ponte de Lima, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11874623

Este es uno de los pueblos más antiguos de Portugal y es particularmente famoso por su puente romano-medieval, también por sus calles empedradas y sus casonas señoriales. Ponte de Lima es un pueblo además de vinos verdes que organiza lunes alternos un mercado muy popular en el norte de Portugal, se trata de un mercado en el que se venden todo tipo de productos (ropa, artesanía, flores, comida…). Además en Ponte de Lima hay parques famosos como el de Arnado y un museo del juguete.

Valença do Miño

Valença do Minho | Imagen de PQ3 - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6810325

De Valença do Miño a Galicia no hay ya nada, está ubicado junto a la frontera entre Portugal y España y es una localidad amurallada famosa por su fortaleza, una fortaleza desde la que se goza de unas vistas de escándalo del río Miño y de la ciudad gallega de Tui. 5 kilómetros de muralla en forma de estrella son las grandes protagonistas de Valença do Miño, en su interior hay de todo: casas, tiendas, restaurantes… esta fortaleza es un lugar perfecto para comprar artesanía portuguesa y menaje textil.