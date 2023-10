Rimas y leyendas de la Sierra de Francia

Tres son los pueblos de la Sierra de Francia que atesoran leyendas mágicas y cabe que temibles (casi todas las leyendas lo son…), se trata de Mogarraz, Sequeros y el popularmente conocido como uno de los pueblos más bonitos de España, La Alberca.

¿Quienes son los protagonistas de estas leyendas de la Sierra de Francia? Siempre mujeres… y es que las mujeres, ya sea como víctimas o como brujas, protagonizamos muchas de las leyendas más populares del mundo. Conozcamos los detalles de las tres más famosas de la Sierra de Francia.

Empezamos nuestro viaje de leyenda a la Sierra de Francia por Mogarraz y empezaremos por darte dos datos importantes: el protagonista es un árbol… y se trata de un árbol que ya no existe así que no te molestes en buscarlo, sólo goza de su leyenda:

Aixa, la mujer convertida en árbol en Mogarraz

Aixa era una bella mujer enamorada de un soldado en tiempos del jefe árabe Muhamad; no había en principio inconveniente alguno para que la bella Aixa y su amado consumaran su amor pero sucedió que Muhamad perdió a su esposa y entonces las intrigas de palacio se pusieron en marcha para evitar tal boda y casar a la pobre Aixa con el mismísimo Muhamad. Aixa, desesperada, buscó a un hechicero y le rogó ayuda, así fue como acabó convertida en un árbol de la Sierra de Francia.

Mogarraz | Imagen de Pedro M. Iglesias, cortesía de Turismo de Sierra de Francia

Como todo encantamiento éste también tenía su vía de escape pero no hablamos de cuentos de hadas ni de películas de Disney así que la vía de escape se cegó primero y se quedó a medias después: según reza la leyenda no fue hasta siglos después ¡siglos! Cuando un arriero de nombre El Mañas se adentró en la Sierra de Francia dispuesto a dar los ‘buenos días’ al árbol Aixa para que volviera a ser mujer y gozar de sus alas en lugar de estar presa de sus raíces.

El problema fue que pobre arriero fue presa del miedo cuando Aixa emergió fugazmente del árbol en el que estaba encerrada y huyó sin completar el fin del encantamiento y por eso, aunque el árbol de Aixa ya no existe, la leyenda dice que el espíritu de la mujer continúa encerrado en la Sierra de Francia.

Juana Hernández, la Moza Santa de Sequeros

Juana Hernández ha pasado a la historia por haberse levantado en su funeral (¿muerta en vida?) para anunciar que una imagen de la virgen sería encontrada en la Sierra de Francia… y 10 años después de aquel suceso al monje francés Simón Vela se le apareció la Virgen, Nuestra Señora De la Peña de Francia.

Para seguir los pasos de esta leyenda hay dos lugares de Sequeros que tienes que visitar: la Ermita de la Virgen del Robledo donde se guardan reliquias relacionadas con Juana Hernández y también su casa, la Casa de la Moza Santa.

Sierra de Francia | Imagen cortesía de Turismo de Sierra de Francia

La mujé (o moza) de ánimas de la Alberca

Esta leyenda tiene mucho también de tradición, tanto es así que todavía a día de hoy 12 mujeres se turnan y, cada una de ellas durante un mes, cumplen con la tradición que dice que la mujé de ánimas tiene que recorrer el pueblo a diario para rezar por los difuntos, en agradecimiento por las peticiones cumplidas, como respuesta a una promesa o por devoción y fe; ¿y la leyenda? La leyenda tiene que ver con el incumplimiento de esta tradición.

Cuentan que hubo una ocasión en la que la moza de ánimas no cumplió su cometido, no se sabe si decidió no salir por el mal tiempo o si fue asesinada cuando se disponía a cumplir su cometido, el caso es que no salió pero a pesar de eso, aquel día sonó la campana como si de verdad estuviese paseando el pueblo…