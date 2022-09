Estas son las universidades más antiguas de Europa que permanecen abiertas (y quién estudió en ellas)

Solemos referirnos a las universidades como templos del conocimiento y no lo hacemos tanto por la sabiduría que atesoran hoy como por su larga historia, una historia que se cuenta con especial detalle en las universidades más antiguas de Europa; dicen que la paciencia es la madre de la ciencia y cabe que sea cierto, tan cierto como que la educación es la madre del progreso por eso no se entendería la civilización occidental tal y como la conocemos hoy sin sus históricas universidades ¿sabes cuáles son, entre las más antiguas, las que continúan formando estudiantes hoy en día? La lista admite matices y hasta discusiones pero el año de fundación no está claro en algunos casos o porque se suspendieron las clases durante algunas épocas o porque no fueron reconocidas como universidades hasta años, décadas incluso, después de su fundación... Sea como fuere la lista que ofrecemos a continuación podríamos decir que es la 'generalmente aceptada'.

Universidad de Bolonia, la universidad más antigua de Occidente

¿Recuerdas el Plan Bolonia? Aquel cambio de planes de estudios universitarios a nivel europeo que se firmó en 1999 y comenzó a desarrollarse con el cambio de siglo... No se llamó así por casualidad: la de Bolonia, fundada en el año 1088, es hoy en día la Universidad más antigua de Europa. Por sus aulas pasaron, ya fuera como estudiantes o como profesores, personajes tan ilustres de nuestra historia como Dante, Petrarca, Erasmo de Rotterdam, Copernico, Umberto Eco...

Universidad de Oxford | Pixabay

Universidad de Oxford

La de Oxford no solo es la segunda Universidad más antigua del mundo, es también una de las más prestigiosas en la actualidad; son casi 50 los Premios Nobel que han cursado estudios en esta universidad británica, lo hicieron entre otros personajes de gran relevancia cultural y científica entre los que están Oscar Wilde, Tolkien, Adam Smith, Einstein, Lawrence de Arabia, Rupert Murdoch...

¿Su rivalidad con la Universidad de Cambridge? Son universidades irreconciliables, de hecho si has estudiado en una no puedes hacerlo en la otra ni tampoco puedes cursar solicitud de acceso en ambas y es que la Universidad de Cambridge nació de una disputa entre profesores de la Universidad de Oxford... (pero de eso hablaremos cuando lleguemos a la Universidad de Cambridge, un poco más adelante en esta lista).

Universidad de París | Pixabay

La Sorbona, la Universidad de París

La Universidad de París, popularmente conocida como La Sorbona, fue fundada entorno al año 1150 a pesar de lo cual a menudo no consta entre las más antiguas del mundo ¿la razón? La reforma educativa que a finales de los años 70 convirtió a la Universidad de París en 13 universidades distintas; nosotros hemos decidido mantenerla porque La Sorbona es una de esas 13 universidades, la de Letras y Humanidades, y atesora el legado de la antigua Universida de París, es de hecho considerada la Universida de París. ¿Quienes pasaron por sus aulas? Gentes tan notables como Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Descartes, Pasteur, Victor Hugo, Pierre y Marie Curie...

Universidad de Salamanca | Pixabay

Universidad de Salamanca

La de Salamanca es la Universidad más antigua de España en la que todavía se imparten clases actualmente, fue fundada en 1218 y en 1253 se convirtió en la primera institución española en recibir el título de Universidad, fue otorgado por el rey Alfonso X el Sabio. ¿Quienes pasaron por sus aulas? Lo más granado de sociedad española... Fray Luis de León, Fernando de Rojas, Hernán Cortés, Góngora, Calderón de la Barca, Unamuno...

Universidad de Padua | Imagen de P Tasso en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Universidad de Padua

La Universidad de Padua es a la de Bolonia lo que la de Cambridge a la de Oxford, es decir, fue fundada por estudiantes y profesores disidentes de la Unviersidad de Bolonia en el año 1222. Entre alumnos y profesores notables que han pasado por las aulas de la Universidad de Padua cabe destacar a Galileo Galilei, que fue profesor de física varios años, y Copérnico.

Universidad de Nápoles | Pixabay

Universidad de Nápoles

La de Nápoles, fundada en 1224, no es sólo una de las universidades más antiguas de Europa sino la primera universidad laica y pública del mundo. Fue fundada por Federico II para evitar que los estudiantes del sur de Italia tuvieran que trasladarse Bolonia, que era una ciudad hostil al poder imperial y, curiosamente, su alumno más famoso fue un filósofo católico y romano: Tomás de Aquino.

Universidad de Siena | Imagen de Sailko en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Universidad de Siena

La Universidad de Siena fue fundada en 1240 y, como la de Padua, mantiene una estrecha relación con Federico II aunque no por la misma razón: Pietro Ispano, que se convertiría en Juan XXI al ser elegido Papa en 1276, no solo fue un ilustre profesor de esta universidad sino que era también el médico personal de Federico II.

Catedral y Universidad de Valladolid | Pixabay

Universidad de Valladolid

Universidad de Cambridge | Pixabay

Fue fundada en 1241 por Alfonso VIII, rey de Castilla y por sus aulas pasaron personajes tan notables como

Universidad de Cambridge

Cuando decíamos en la introducción de esta noticia que esta lista admitía matices estábamos pensando no solo en las dudas en cuanto a qué fecha tomar de referencia como año fundacional de algunas de estas universidades sino especialmente en el caso de Cambridge: y es que en cuanto a su origen se manejan varias fechas: 1209 es el año en el que dos eruditos son ejecutados en Oxford y se producen la disidencia de varios profesores de esa universidad con la intención de fundar Cambridge, es el año que la propia universidad de Cambridge celebra su aniversario pero lo cierto es que la carta real que sirve como documento fundacional no fue otorgada hasta el año 1231 y, además, no es hasta 1284 cuando se funda el primer College de Cambridge (Peterhouse).

Sea como fuere la de Cambridge es una de las universidades más antiguas y prestigiosas de Europa y del mundo y por sus aulas pasaron mentes tan ilustradas como las de Charles Darwin, Alan Turing, Stephen Hawking, Salmam Rushdie, Sacha Baron Cohen o Diane Fossey.

Un detalle curioso: dicen que la de Cambridge es la universidad de los genios pero, en lo que a Premios Nobel se refiere, pierde frente a Oxford (apenas una decena para Cambridge por casi 50 para Oxford).

Universidad de Coimbra | Imagen de Diego Delso en Wikiipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Universidad de Coimbra

Fue fundada por el rey Dionisio de Portugal en 1290, recibió la bendición papal ese mismo año y su historia es de lo más curioso: en realidad fue fundada en Lisboa y fue trasladada a Coimbra temporalmente en dos ocasiones (de 1308 a 1338 y de 1354 a 1377) y definitivamente en 1537 para convertirse en una de las universidades más importantes de Europa: sus instalaciones son Patrimonio de la Humanidad desde 2013 y, además, da nombre al grupo que aglutina a las 38 mejores universidades de Europa (grupo Coimbra). ¿Alumnos ilustres? El Nobel de Medicina António Caetano de Abreu Freire Egas Moniz y hasta seis presidentes de la República Portuguesa entre los que están Manuel Teixeir Gomes y António José de Almeida.

