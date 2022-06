Enkarterri, la comarca más sorprendente de Euskadi

La de Enkarterri pasa por ser la comarca más sorprendente de Euskadi; se trata de una comarca formada por 16 localidades que no solo son magníficas por su natureleza (paisajes protagonizados tanto por el mar como por la montaña), su patrimonio histórico o sus senderos o rutas de cicloturismo, sino también por las deliciosas experiencias que se pueden disfrutar en ella; y todo a tan solo una media hora al suroeste de Bilbao.

¿De qué experiencias hablamos? De un baño de bosque, de vivir un dí acomo un pastor o como un indiano, de disfrutar del chocolate o de lo mejor del diseño vasco.

Los indianos sen Enkarterri

Cuando hablamos de los indianos (los emigrantes españoles que se fueron a América y volvieron con una economía mucho más saneada de la que tenían cuando se fueron...) solemos pensar en Asturias pero lo cierto es que no es solo en la región de la sidra donde podemos maravillarnos con las casas que los indianos se construían tras regresar enriquecidos de su experiencia americana, Ekarterri es la zona de Euskadi que cuenta con más casas de indianos, son construcciones lujosas y muy características ¿el mejor lugar de Enkarterri para conocer su historia? El barrio de Concha, en Karrantza, allí podremos disfrutar de una visita guiada y descubrir cómo hicierno fortuna los indianos y qué hicieron con ella a su regreso a España.

Casa de Indianos en Karrantza | Imagen cortesía de Visit Ekanterri

Baños de bosque

Enkarterri es una comarca ideal para disfruta rde un baño de bosque, una experiencia inmersiva y natural ¿dónde concretamente? Muy cerca de las casas de los indianos, también en Karrantza, concretamente en el bosque de hayas más grande de Vizcaya y más concretamente aun en el Hayedo Balgerri y en el Encinar de Sopeña.

Chocolate y café

Si eres un amante del chocolate (¿quién no lo es?) no puedes perderte esta experiencia: una visita a un taller de chocolate en Balmaseda en el que descubrirás los chocolates bean to bar, es decir, el modo artesanal de transformar las habas de cacao en tableta de chocolate sin proceso industrial alguno y por supuesto también sin aditivos químicos.

¿Eres más de café? en ese mismo taller de chocolate aprenderás a catar el café de especialidad y conocerás tanto la procedencia de los granos de café como su proceso de tueste descubriendo así la diferencia entre los cafés de especialidad y el resto de cafés.

Ekanterri | Imagen cortesía de Visit Ekanterri

Vivir como un pastor por un día

¿Eres de los que fantasea con la idea de abandonar la ciudad y abrazar la vida en el campo? Entonces te interesará vivir esta experiencia porque podrás acompañar a un pastor durante un día y descubrir en qué consiste realmente su trabajo (cuidar su rebaño, trabajar en la quesería aprendiendo a preparar quesos artesanos...). De nuevo Enkarterri nos lo pone fácil, esta experiencia se disfruta en Karrantza, el mismo lugar en el que están las casas de los indianos y en el que vivir un auténtico baño de bosque.

Basque Biodesign Center

Además de todas estas experiencias naturales, en Enkarterri podrás visitar el nuevo Basque Biodesign Center, un centro de diseño y desarrollo para la industria de la moda, la economía regenerativa y el biodiseño; en este centro confluyen el arte y la ciencia promoviendo la creación de nuevos materiales y de modos de producción que reduzcan la huella negativa que tendemos a dejar en la naturaleza. Está en Güeñes.

