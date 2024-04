Las otras millas de oro de España

No hay gran ciudad (ni ciudad pequeña) que no cuente con su particular milla de oro pero ¿cuáles son las más famosas de España? No son pocas pero nosotros nos quedamos con cinco: empezamos por Madrid y Barcelona y nos paseamos después por las millas de oro de Sevilla, Marbella y Valencia para contarte lo que podrás encontrar en ellas:

Milla de oro de Madrid

A la milla de oro de Madrid le pasa como al Cuadrilátero de la Moda de Milán, que no es una calle sino varias: no incluye solo la calle Serrano, famosa por sus tiendas de firma sino también Ortega Gasset y Claudio Coello entre otras, ahí encontrarás las boutiques de moda más importantes del universo del lujo. Además, para completar tu paseo por esta milla de oro, podrás tomar o algo o incluso comer en algunos de los restaurantes más elegantes de la ciudad.

Milla de oro de Barcelona

Barcelona ‘copia’ a Milán y se refiere a su milla de oro como el Quadrat d’Or: está en la zona del Eixample, entre la calle Aribau, el Paseo de San Juan, la Ronda De San Pedro y la Diagonal, alrededor del Paseo de Gracia; lo que más te gustará de esta milla de oro es que no solo cuenta con las tiendas de moda más importantes del mundo del lujo sino también con algunas de las muestras de la arquitectura modernista más importantes del mundo como la Casa Batlló.

Paseo de Gracia. Barcelona | Imagen de Xavier Badía Castellá en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0 Deed Attribution-ShareAlike 3.0 Unported

Milla de oro de Sevilla

La milla de oro sevillana la componen las calles Sierpes, Tetuán, Rosario y Muñoz Olivé; en esta zona de la ciudad encontrarás tanto tiendas de alta costura como de complementos de lujo y una interesante oferta de moda prêt à porter; ¿lo más interesante de la milla de oro sevillana? Lo que tiene de particular: aquí no solo descubrirás las tiendas de las clásicas marcas del lujo sino también boutiques y talleres de firmas españolas y andaluzas.

Milla de oro de Marbella

La milla de oro de Marbella es, como seguro imaginas, Puerto Banús; las firmas del mundo del lujo se instalan en las calles que rodean a este exclusivo puerto aunque su particularidad no está tanto en eso, que es algo que cabía esperar, como las tiendas de moda y complementos de inspiración náutica, si lo tuyo es el estilo marinero en esta milla de oro no sabrás a dónde mirar ni dónde comprar.

Puerto Banús. Marbella | Imagen de Zarateman en Wikipedia, licencia de dominio público

Milla de oro de Valencia

Valencia también tiene su milla de oro, está en la calle Poeta Querol y en los alrededores de la zona de Colón; ¿por qué nos parece especialmente interesante esta milla de oro? Porque además de las firmas del universo del lujo aquí descubrirás tiendas que ofrecen prendas de seda pintadas a mano, otras de sugerente joyería artesana y también sombrererías espectaculares.