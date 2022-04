Lux in Tenebris, un festival y una razón para visitar Uclés en Semana Santa

El Festival Lux in Tenebris es único e innovador porque se trata del primer festival de une música, teatro y narrativa audiovisual proponiendo así una puesta en escena absolutamente contemporánea y novedosa de los Oficios de Semana Santa; se trata de un evento creado por la Fundación Fernando Núñez (FNN) en el Monasterio de Uclés, en la provincia de Cuenca.

La importancia de este innovador festival se explica en cifras: en Uclés, lugar donde se celebrarán, viven unas 200 personas y está previsto que asistan 2.500 para vivir una Semana Santa muy especial, diferente y artística; parte de la magia de este festival hay que buscarla en el lugar en el que tendrá lugar, el Monasterio de Uclés, que es un magnífico conjunto de fortificaciones de la Orden de Santiago de gran riqueza arquitectónica; lo que se busca con la celebración de este festival es resaltar la magnificencia del Monasterio y también del arte sacro más allá de la fe que no deja de ser una experiencia puramente individual.

Lux in Tenebris. Monasterio de Uclés | Imagen cortesía de la Fundación Fernando Núñez (FNN)

El festival se organiza en tres espectáculos diferentes que desarrollan la pasión, muerte y sepultura de Cristo; es más esperado de los tres espectáculos tendrá lugar el jueves 14 y el jueves 15 alas 11.30 de la mañana, también el sábado 16 a las 20.50 y es el Oficio de Tinieblas, una representación que transformará la esencia de los textos bíblicos en relatos actuales: la música de este espectáculo será del Renacimiento español y la parte teatral corresponderá a textos de Eusebio Calonge; envolviendo la parte musical y teatral el espectáculo contará con una escenografía audiovisual que creará una atmósfera única e inolvidable que incita a la introspección.

Completan el Festival Lux in Tenebris el espectáculo El Enigma del Sepulcro que tendrá luga rel sábado 16 tras el Oficio de Tinieblas y La Vigilia que se celebrará la madrugada del sábado al domingo; además el Domingo de Resurrección, a modo de clausura, tendrá lugar un concierto de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid que incluirá la interpretación de la Novena Sinfonía de Beethoven.

Monasterio de Uclés | Imagen cortesía de la Fundación Fernando Núñez (FNN)

Si quieres vivir una Semana Santa diferente, ligada a lo religioso pero también a lo artístico y en particular al arte sacro y contemporáneo, te encantará descubrir el Monasterio de Uclés y disfrutar de los espectáculos de Lux in Tenebris, eso sí, no desesperes si no encuentras alojamiento en Uclés (raro sería que un pueblo de 200 habitantes pudiera alojar a 2500 visitantes a la vez...) y busca en pueblos cercanos como Tarancón, Villarrubio o Carrascosa del Campo, encontrarás estupendos alojamientos rurales en los que completar tu experiencia conquense con una estancia rural de lujo.

