Lugares que debes visitar para descubrir la provincia de Huelva

Es posible que Huelva no sea la ciudad más bonita de nuestro país y que tampoco destaque por tener muchos monumentos o lugares famosos. Pero no por eso vamos a decir que no se debe visitar. Al revés, es ideal si se busca tranquilidad o un ambiente acogedor. Y sí tiene algunos rincones repartidos por la provincia que vamos a mencionar para que disfrutes de la escapada.

Para empezar, si te apetece visitar la playa, no puedes perderte Punta Umbría. De hecho este es uno de los municipios de costa más famosos de Huelva y de él debes apuntar la playa de los Enebrales.

Seguimos hablando de playas y localidades de costa para mencionar Isla Cristina. Se trata de un pueblo pesquero que tiene playas muy bonitas y se encuentra pegado a Portugal. Allí puedes visitar, entre otras cosas, las Salinas Biomaris. Un lugar idóneo para conocer el proceso de la sal o darte un baño en una piscina rica en magnesio.

Tras esto vamos a hablar de cultura. ¿Conoces a Juan Ramón Jiménez? Efectivamente, es el autor de Platero y Yo. Y por si no lo sabías, nació en Moguer, así que este pueblo de Huelva está llena de lugares que recuerdan a el escritor de esta obra lírica.

Río Tinto | Pixabay

Si estás de ruta por la provincia de Huelva, tampoco puedes olvidarte de añadir a tu itinerario Palos de la Frontera y más concretamente su Muelle de las Carabelas, donde podrás ver las réplicas de las tres embarcaciones que salieron hacia América en el año 1492.

También en Huelva se encuentran las Marismas del Odiel, las más importantes de la Península Ibérica. Y el Parque Nacional de Doñana, seguramente el símbolo de esta provincia andaluza, en el que podrás ver de cerca multitud de especies animales tales como flamencos o línces ibéricos. No solo eso, sino que también es el lugar ideal para disfrutar de pinares, marismas, dunas o playas.

Para finalizar, vamos a nombrar un par de lugares más que no puedes perderte en tu escapada para descubrir la provincia de Huelva. Uno es el río Tinto, en las que se encuentran las minas del mismo nombre, que te harán sentir como si visitaras el planeta Marte por el color rojizo del paisaje. Y por último, vamos a mencionar la aldea de El Rocío, esté en fiestas o sea cualquier otra época del año.

Como ves, las posibilidades para descubrir la provincia de Huelva son muchas. Estas propuestas son simplemente por si vas pocos días o no sabes por dónde empezar a buscar.

...

También te puede interesar...

5 consejos para viajar en Semana Santa 2022