Ruta de los Dólmenes de Huelva: una experiencia que no te dejará indiferente

No es ningún secreto que la provincia de Huelva siempre logra sorprendernos. Muchos son sus lugares y rincones que esconden una magia verdaderamente especial. Una de ellas tiene una estrecha relación con la Ruta de los Dólmenes que, si no lo has hecho, ¡te recomendamos que la hagas!

Desde hace más de 5.000 años varios son muchos los restos de construcciones dolménicas que podemos encontrar en Huelva. Por lo tanto, es evidente que estamos ante una tierra de gran relevancia por su valor a nivel estratégico respecto al resto de la península.

Ahora bien, ¿qué es un dolmen? Se trata de una construcción en piedra realizada con diversos pilares de gran tamaño. Estos han sido situados directamente sobre la tierra con el fin de sujetar otros que hacen la vez de cubierta. Es de carácter funerario, aunque también era la forma de expresar cierto control u ocupación de un territorio en concreto.

Ruta de los Dólmenes | Imagen de Ángel M. Felicísimo en Wikipedia, licencia: CC BY 2.0

Lo que es un hecho es que gracias a esta conocida Ruta de los Dólmenes de Huelva tendrás la oportunidad de descubrir diversos monumentos megalíticos que destacan por su accesibilidad pero, sobre todo, por su conservación. Es una pequeña selección de los casi doscientos que se pueden divisar en esta provincia andaluza.

Esta Ruta que tantísima sensación está causando entre los viajeros te permitirá conocer un total de cuatro conjuntos arqueológicos. El primero de ellos es el Dolmen de Soto (Trigueros), los Dólmenes de El Labradillo (Valverde del Camino), los Dólmenes de los Gabrieles (Beas) y, cómo no, los Dólmenes de El Pozuelo (Zalama la Real). Todo ello bajo la compañía de un guía turístico que te explicará todos y cada uno de los detalles.

Ruta de los Dólmenes | Imagen de Ángel M. Felicísimo en Wikipedia, licencia: CC BY 2.0

‘Huelva Experiences’ es quien se encarga de hacer esta Ruta de los Dólmenes que tantísima expectación está generando. Puedes reservar tu visita haciendo click aquí. El precio de la visita varía: Adultos 22€, niños entre 5 y 11 años tiene un coste de 11€ y, por último, los niños menores de 5 años tienen el ticket gratuito. Se realiza de lunes a domingo, desde las 09:30 horas hasta las 14:30 horas. ¿A qué estás esperando?