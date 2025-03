Historia de la pequeña Alhambra que puedes encontrar en la provincia de Sevilla

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a la provincia de Sevilla, concretamente hasta Paradas. Allí nos topamos con una construcción verdaderamente sorprendente, a la par que espectacular. Estamos hablando del Palacio Carmen de los Arrayanes.

Popularmente es conocida como “La Alhambra de Sevilla”, ya que fue construida a imagen y semejanza de la gran joya arquitectónica situada en Granada. Lo cierto es que es un sueño hecho realidad de José Luis Romero Núñez, un comerciante local que, a pesar de no contar con una formación en cuanto a arquitectura se refiere, quiso cumplir su sueño de tener su propia Alhambra.

El Palacio Carmen de los Arrayanes, a través de su historia

Debemos tener en cuenta que este deseo de José Luis comenzó nada más y nada menos que por un libro sobre la Alhambra de Granada que era de su madre. Durante tres décadas, estudió la arquitectura y el arte andalusí con todo lujo de detalles.

Interior de la Alhambra de Sevilla | Imagen cortesía del Ayuntamiento de Paradas

Es por eso que José Luis no dudó un solo segundo en visitar la Alhambra de Granada, haciéndolo hasta en 140 ocasiones. De esta forma, se reunió con artesanos y especialistas en el tema, pero también recopiló numerosos dibujos. Su objetivo no era crear una obra que fuese visualmente impresionante, sino rendir homenaje a la grandeza arquitectónica, cultural e histórica de la Alhambra situada en Granada.

Este impresionante y ambicioso proyecto comenzó en 1993, cuando José Luis compró una casa en la calle Larga número 8 del municipio sevillano de Paradas, derribando la estructura para crear un espacio de aproximadamente 500 metros cuadrados.

Con apoyo de albañiles y artesanos locales, así como especialistas en cerámica y yeserías que llegaban desde Granada, José Luis se dedicó a erigir este impresionante palacio. No fue hasta 2005 cuando finalizaron estas obras, en las que se utilizaron 125.000 azulejos, así como más de cien moldes de silicona con la firme intención de elaborar impresionantes y espectaculares yeserías de, incluso, varios metros de altura. ¡Espectacular!

Alhambra de Sevilla | Imagen cortesía del Ayuntamiento de Paradas

¿Se puede visitar el Palacio Carmen de los Arrayanes?

La respuesta es afirmativa. Es importante destacar que, aunque en un principio fuese un recinto privado, José Luis se vio obligado a abrir sus puertas al público. ¿El motivo? El interés de los visitantes era cada vez mayor después de que este Palacio comenzase a hacerse conocido en redes sociales.

Eso sí, debemos tener en cuenta que los horarios son limitados. Las visitas suelen realizarse todos los viernes a las 10:30, 11:15, 12:00 y 17:30 horas, y algunos sábados a las 11:00 horas. Si quieres poner rumbo a Paradas para recorrer esta pequeña Alhambra sevillana, te recomendamos que llames al teléfono 954 849 056 para obtener toda la información que necesitas para organizar tu visita. ¡Estamos convencidos de que no te dejará indiferente, ni mucho menos!