Estos son algunos de los pueblos más espumosos de España

El cava, y especialmente el cava catalán pues supone más del 90% de la producción total de este vino espumoso, no falta en casa alguna en Navidad porque no faltan tampoco en estas fechas las fiestas a celebrar, ahora bien ¿sabes de dónde procede el espumoso co el que vas a brindar?

Lo más probable es que sea cava y venga de Cataluña porque de allí es casi todo el cava que se produce, de pueblos como Vilafranca del Penedés, Sant Sadurní d'anoia o la Bisbal del Penedés; si quieres visitar las mejores bodegas de cava del mundo tendrás que poner rumbo al Penedés catalán pero, si hablamos del cava que llega a tu mesa, cabe la posibilidad de que provenga de otras regiones de España ¿de dónde? Hay pueblos que están dentro de la la zona de producción de la Denominación de Origen Cava no solo en las cuatro provincias catalanas sino también en Álava, Badajoz, La Rioja, Navarra, Valencia y Zaragoza.

La Bisbal del Penedés | Pixabay

Laguardia en Álava, Requena en Valencia, Haro en La Rioja o Almendralejo en Badajoz son algunos pueblos que han logrado hacerse un nombre en el mundo del cava gracias a su producción de este espumoso.

Pero ¿sabías que no todos los espumosos son cava aunque lo parezcan? Viña Costeira es la primera bodega de Ribeiro que se atrevió a preparar el suyo, con una acogida más que notable; también algunas bodegas de la Denominación de Origen Albariño se han atrevido con el vino espumoso.

¿Más denominaciones de origen que se han atrevido con los vinos espumosos? Las catellanas de Toro y Rueda, por ejemplo, también Ribera del Duero, Rioja...

Y ojo porque no todo van a ser vinos... también se puede brindar con una rica sidra achampanada y en la producción de esta dulce y refrescante bebida hay un pueblo de referencia: Villaviciosa, en Asturias.

Elige cava o cualquier otro espumoso y sobre todo brinda por unas Felices Fiestas (y un próspero ¡muy próspero! Año Nuevo).