Estas son algunas de las mejores rutas de senderismo de España

Dicen los expertos que la pandemia toca a su fin no tanto porque hayamos vencido al coronavirus como tal pero sí porque hemos conjurado el peligro de colapso hospitalario que ha ejercido de Espada de Damocles sobre nuestras cabezas durante más de un año; a pesar de esta buena nueva y aunque se levanten a partir del día 9 gran parte de las restricciones que hemos venido sufriendo, no hay que bajar la guardia no sea que nos llevemos un disgusto precisamente cuando estamos a punto de despertar de la pesadilla.

Dicho esto, toca viajar de nuevo, lo necesitamos nosotros para despejar las cabezas y sacudirnos la tristeza y lo necesitan los destinos turísticos habituales para recuperarse de esta larga crisis ¿dónde iremos? nosotros lo tenemos claro, nos iremos a recorrer caminando lugares naturales, al aire libre, lejos de las masificaciones y por eso hemos recopilado algunas de las rutas de senderismo que pasan por ser de las mejores de España.

Ruta del Cares (Picos de Europa)

Ruta del Cares | Pixabay

Discurre por el Parque Nacional más visitado de España, el de los Picos de Europa; se trata de una ruta de unos 12 kilómetros entre León y Asturias que sigue el curso del Río Cares.

Ruta de las Caras (Cuenca)

Ruta de las Caras | Imagen de Diego Delso en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Es una sencilla ruta de de 11 kilómetros recomendada incluso para recorrer con niños tanto por su amable recorrido como por lo curiosa que resulta y es que en su curso descubrirás 18 espectaculares esculturas de caras.

Ruta de los Monasterios (Ribeira Sacra)

Claustro del Monasterio de Santo Estevo | Imagen de anual en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

La Ribeira Sacra y los Cañones del Sil esconden muchos tesoros y no todos tienen que ver con la naturaleza y el vino, uno de los más interesantes y espectaculares tiene que ver con los monasterios de la zona, son tantos y tan bellos que hay incluso una ruta de senderismo que los recorre.

Ruta de Carlos V (Cáceres)

Jardines del Monasterio de Yuste | Imagen de Alonso de Mendoza en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

La ruta de Carlos V transcurre por el camino que recorrió aquel rey español desde que desembarcó en el norte de España hasta que llegó a Cáceres y ahí vamos, a la zona de Cáceres porque es ahí donde podremos recorrer una ruta de unos 25 kilómetros entre Tornavacas y Jarandilla de la Vera llegando al Monasteiro de Yuste, donde Carlos V pasó los últimos días de su vida.

Ruta del Río Borosa (Jaén)

Río Borosa | Imagen de Juan Diego Cano en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Es una ruta de más de 20 kilómetros que te permitirá descubrir la espectacular Cerrada de Elías, cascadas como el impresionante Salto de los órganos y lagunas como la de Aguas Negras y Valdeazores; está en Jaén, en el Parque Nacional de la Sierra de Cazorla.

Ruta Camí de Cavalls (Menorca)

Ruta Camí de Cavalls | Imagen de Discasto en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

El Camí de Cavallas es un sendero histório de nada menos que 185 kilómetros que recorre la costa de la isla de Menorca; no te asustes, no te proponemos que recorras caminando los 185 kilómetros, esta ruta está organizada por tramos, elige el que más te atraiga y... ¡adelante!

Ruta de los Volcanes (GR 131. La Palma)

Ruta de los Volcanes. La Palma | Imagen de Saúl Santos, cortesía de Turismo de La Palma

Se trata de una ruta espectacular que arranca en el Refugio del Pilar y recorre un espectacular paisaje lunar con vistas al cielo y al mar y los cráteres a tus pies.