Estas son las 5 cuevas que tienes que visitar en Mallorca

Las cuevas mallorquinas son verdaderas obras de arte naturales formadas a lo largo y ancho de milenios, son de una gran riqueza arqueológica y están entre las más bellas del mundo, razones de sobra para que no se te ocurra visitar Mallorca sin descubrirlas. Ahora bien, teniendo en cuenta que hay más de 200 cavidades naturales catalogadas ¿por dónde empezar? Porque está claro que no vamos a visitarlas todas, entre otras cosas porque no todas son accesibles... Estas son las 5 cuevas visitables de Mallorca más espectaculares:

Cuevas del Drach | Imagen cortesía de Fundaciò Mallorca Turisme

Cuevas del Drach

Son, probablemente, las cuevas más populares de Mallorca porque en ellas descubrirás uno de los lagos subterráneos más grandes del mundo, el lago Martel, una gran bolsa de agua que podrás recorrer en barca; pero no solo el lago te enamorará de estas cuevas, también la iluminación y es que la mano del hombre, de Carles Buigas concretamente, tiene también mucho que ver con las belleza de las Cuevas del Drach; atento además a la programación porque aquí se celebran conciertos.

Cuevas de Campanet

De estas cuevas te sorprenderá sus estalactitas y estalagmitas por su finura y su tono blanquecino distribuidas en un buen número de galerías de roca calcárea, además aquí se conservan insectos cavernícolas endémicos y restos paleontológicos de un primero lejano de las ovejas, el Myotragus balearicus, extinguido hace 5000 años.

Cuevas de Hams | Imagen cortesía de Fundació Mallorca Turisme

Cuevas de Hams

Las de Hams son las hermanas pequeñas de las Cuevas del Drach; situadas, como las cuevas del Drach, en Porto Cristo, fueron descubiertas en 1905; son famosas por sus formaciones arborescentes y cuentan en su interior con un lago navegable que, si bien es más pequeño que el de las cuevas del Drach, conserva pequeños crustáceos prehistóricos; también aquí se ccelebran conciertos.

Cuevas de Génova

Estas cuevas son, probablemente, las más peculiares de Mallorca porque son las únicas en las que podrás ver coraloides, unas formaciones de más de 4 millones de años de antigüedad compuestas, principalmente, por magnesio.

Cuevas de Artà | Imagen cortesía de Fundaciò Mallorca Turisme

Cuevas de Artà

Son especialmente espectaculares porque se encuentran en el interios de un acantilado y su acceso solo es posible a través de una majestuosa entrada natural; son una de las cavidades más altas de Europa y en ellas descubrirás estactitas de formas realmente sorprendentes y de grandes proporciones; tanto la Reina de las Columnas con sus escalofriantes 22 metros de altura como El Infierno por su espectáculo de luz y sonido, son espacios de visita obligada en las Cuevas de Artà.