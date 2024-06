Dónde disfrutar de las mejores vistas de Madrid

No importa cuán grande o pequeño sea tu destino, si está muy lejos o muy cerca, si es de playa o de montaña… sea como sea y sea cual sea el destino, seguro que querrás descubrir sus sabores, querrás comértelo disfrutando de alguna que otra experiencia de turismo gastronómico; del mismo modo si tu destino es rural también querrás descubrirlo a través de sus camino y senderos disfrutando de su naturaleza; ahora bien, si tu destino es urbano no te conformarás con con comértelo y pasearlo, seguro que también querrás ir de compras y regalarte una experiencia de shopping y sobre todo querrás descubrir el aspecto de la ciudad desde arriba. De eso es precisamente de lo que vamos a hablarte hoy, de los lugares más recomendados para disfrutar del skyline de Madrid.

Vamos a proponerte visitar 5 miradores estratégicamente situados, ubicados en la zonas más emblemáticas de la capital; por supuesto no son los únicos lugares para descubrir el skyline de la ciudad pero las terrazas más populares de Madrid, que son las de sus azoteas y también las que te hacen darte cuenta de que la frase ‘de Madrid al cielo’ no es sólo una expresión… seguro que ya las conoces porque son las más recomendadas por los influencers viajeros:

Mirador de la Cornisa del Palacio Real

Museo de la Catedral de la Almudena

Mirador Madrid en el Palacio de Cibeles

Azotea del Círculo de Bellas Artes

Faro de Moncloa

La zona del, con los Jardines del Campo del Moro a un lado, la Catedral de la Almudena al otro y a un paso de zonas tan emblemáticas como la Plaza de España, la de Ópera, la Cava Baja y las Vistillas, es una de las más visitadas de Madrid, más ahora que, frente al Palacio y junto a la Catedral, se han inaugurado las Galerías Reales; en medio de ese impresionante conjunto arquitectónico descubrimos uno de los miradores más visitados de Madrid, el de la: está justo entre la Catedral de la Almudena y el Palacio Real y nos regala unas vistas inolvidables de la Casa de Campo y los jardines del Campo del Moro.Sin salir de la zona del Palacio Real y entrando en lano solo descubriremos el interior de este importante templo y el valor de su Museo sino que también disfrutaremos de bonitas vistas de la ciudad desde lo alto de la Catedral: Ten en cuenta que así como el Mirado de la Cornisa del Palacio Real es accesible siempre, al del Museo de la Catedral (de la Almudena) sólo se puede acceder de lunes a sábado entre las 10 de la mañana y las 2 y media de la tarde.Otro de los edificios más emblemáticos de la ciudad es, sin duda, el¿sabías que se puede subir al mirador de su torre más alta? Pues así es, es más, se puede incluso concertar una visita guiada gratuita a través del mail info@centrocentro.org; se trata de visitas con un guía para un máximo de 9 personas; estarás en el mirador durante media hora y descubrirás un montón de cosas interesantes de Madrid viendo su skyline desde este icónico edificio.Otro edificio imperdible de la capital es el del, la confluencia de dos calles más que populares, lay la calle Alcalá; las vistas desde la azotea de este edificio son espectaculares porque nos permiten ver no solo el skyline de la ciudad sino el plano del entramado de calles que forman una de las zonas más visitadas de Madrid. Se accede a esta azotea a través de un ascensor con puertas de cristal en la última planta; el acceso no es gratuito, tendrás que comprar tu ticket en recepción.Cerramos nuestra particular lista con elporque sus 92 metros de altura lo convierten en un lugar ideal para ver Madrid desde arriba; para acceder a su parte superior deberás subir al ascenso panorámico que te elevará del suelo de la ciudad universitaria a su cielo (o casi) y, una vez allí, disfrutar de unas vistas muy especiales en las que reconocerás los edificios más emblemáticos de la ciudad (el Palacio Real, la Catedral de la Almudena, las Cuatro Torres… y al fondo la Sierra de Guadarrama). Ten en cuenta que está cerrado los lunes y que el acceso no es gratuito.