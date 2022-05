Detalles curiosos de Valencia que quizá no sabías

Valencia es una de las ciudades más visitadas de España. Por sus obras arquitectónicas, como podría ser la Ciudad de las Artes y las Ciencias, pero también por sus fiestas, como las famosas Fallas que cada año atraen a miles de ciudadanos hasta la ciudad. Sin embargo, eso no quiere decir que algunas de sus curiosidades sean tan conocidas como los atractivos que acabamos de nombrar. Y es de esas curiosidades de las que vamos a hablar a continuación.

Lo hacemos sin dejar de lado las Fallas que acabamos de nombrar. Y es que debes saber, si este dato no lo conocías, que su origen está en los carpinteros. Y es que estos trabajadores amontonaban las maderas que no querían y, la noche de San José, las quemaban en una hoguera.

Por otro lado, has de saber que el Oceanogràfic de Valencia es el acuario más grande de toda Europa, pues tiene más de 100.000 metros cuadrados en los que viven alrededor de 500 especies animales, entre las que destaca la única familia de belugas que vive en un acuario en todo el continente.

Ciudad de las Artes y las Ciencias. Valencia | Pixabay

Y parece ser que Valencia es una ciudad de récords, pues además de esto, otra curiosidad sobre la ciudad también va sobre esto. En este caso, tenemos que referirnos a los elementos de tráfico, y es que hablamos de la ciudad que tiene más semáforos de toda Europa. ¿Sabías este detalle? Pues todavía hay más, porque si hablamos del ránking a nivel mundial, entonces se sitúa en el segundo puesto por detrás de Nueva York.

Dicho esto, otra curiosidad de la que quizá no habías escuchado hablar es que antiguamente Valencia no era tan grande como lo es ahora. Y no se trata de que se haya ido construyendo a las afueras de la misma, sino de que absorbió pueblos cercanos para convertirlos en barrios de la ciudad.

Para terminar, te damos a conocer dos curiosidades más. La primera es que en el interior de la catedral se encuentran dos cuadros de Francisco de Goya. En concreto, están situados en la capilla de Francisco de Borja. Además, también te diremos que si visitas Valencia te fijes en la fachada de su Ayuntamiento, puesto que tiene huellas de la guerra civil. En concreto, la ciudad recibió 442 ataques y algunos de ellos causaron agujeros en la fachada de este edificio.

...

También te puede interesar...

Así se despidieron los valencianos de las Fallas en 2022 (antes de la cremá)