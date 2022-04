Curiosidades que debes saber de la estación del Nord de Valencia

Si viajas en tren a Valencia, muy probablemente llegues hasta su Estació del Nord o Estación del Norte. Si no es el caso, es importante que no olvides añadirla en el itinerario que prepares para descubrir la ciudad. Y es que no exageramos si decimos que esta es una de las estaciones más bonitas de toda España. ¿Nos acompañas a descubrir sus curiosidades?

De ella podemos decir, para empezar, que tiene un estilo modernista valenciano. ¿Sabías que usa el mosaico Nolla, con motivos vegetales, en su fachada principal? Y no solo eso, sino que se encuentra en otras zonas de la estación, como en las antiguas taquillas de madera que todavía se conservan.

Además, debes saber que el escudo de Valencia se encuentra repetidas veces a lo largo de la construcción: se usó como remate de las marquesinas. Hablando de marquesinas, debes saber que para levantar la estación se usaron materiales que en aquel momento eran nuevos, como el metal de dichas marquesinas.

Siguiendo con los materiales, ¿sabías que el edificio interior se construyó usando cerámicas variadas, mosaicos y trencadís? Si te preguntas qué es el trencadís, es un mosaico particular hecho con pequeñas piezas de cerámica. Para que te venga una imagen clara a la mente, es el que usó Gaudí en su famosa sargantana del Parque Güell de Barcelona.

Estación del Norte. Valencia | Imagen de Enrique Íñiguez Rodríguez (Qoan) en Wikiipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Pero volvamos a la Estació del Nord de Valencia, pues es de ella de la que estamos hablando y de la que debes saber que está considerada Bien de Interés Cultural y Estación Histórica por parte de la compañía Adif.

Data del año 1917 y su nombre no se debe a que esté situada al norte de la ciudad sino al hecho de que fue la compañía de los Caminos del Hierro del Norte de España la que encargó su construcción. Concretamente a Demetrio Ribes: a él le debemos la espectacularidad de este monumento.

En cuando al águila que destaca en la estación, no está ahí de casualidad. Es, en realidad, uno de los emblemas de la compañía que la hizo construir.

Aparte de todo esto, has de conocer el hecho de que no siempre ha sido solo una estación: durante la Guerra Civil española (1936-1939) sirvió como refugio antiaéreo. En concreto, se construyó en el ala izquiera de la estación, en su subsuelo, y ocupó hasta 100 metros de longitud del mismo.

