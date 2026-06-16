NAVARRA
Descubre el Monasterio de Leyre, uno de los conjuntos monásticos más importantes de España
Es el momento más que perfecto para conocer la historia y todo lo que esconde el impresionante Monasterio de Leyre.
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Viajamos hasta la Comunidad Foral de Navarra, donde nos topamos con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes y significativos. Un claro ejemplo lo encontramos en el Monasterio de San Salvador de Leyre. También conocido como Monasterio de Leyre, es considerado como uno de los conjuntos monásticos más importantes de España por su gran relevancia arquitectónica e histórica.
Entre las diferentes edificaciones que forman este conjunto, existen ejemplares del románico muy destacados no solamente por pertenecer a un periodo muy temprano, sino también por su excelente estado de conservación. Además, hay que mencionar que existen noticias documentadas sobre Leyre en el siglo IX. Y es que este Monasterio tuvo una gran relevancia histórica en la gestación del reino de Pamplona, posteriormente Navarra, así como en las primeras etapas de la Reconquista.
De hecho, dentro de su iglesia, se encuentra un panteón real donde se conservan los restos mortales de los primeros regentes del Reino de Pamplona. A pesar de que fue fundado como un monasterio benedictino, con posterioridad y durante seis siglos (XIII a XIX), Leyre estuvo ocupado por monjes cistercienses. Aunque estuvo a punto de desaparecer por las exclaustraciones y desamortizaciones decimonónicas, en 1954 se restauró su vida monástica con monjes benedictinos de Santo Domingo de Silos.
Monasterio de Leyre, a través de su historia
Para comenzar, debemos tener en cuenta que la primera noticia histórica que se tiene es la visita del futuro mártir San Eulogio de Córdoba que, en el año 844, iba camino a tierras germánicas. Fue él, de hecho, el encargado de desvelar la existencia de un importantísimo centro de vida espiritual en Leyre. Este Monasterio destaca de entre los pirenaicos documentados en el siglo IX. Tanto es así que, con Sancho III el Mayor, acaba convirtiéndose en el principal foco de influencia religiosa. Lo que es un hecho es que se construyó sobre una primitiva iglesia prerrománica y fue consagrado en 1057 durante el reinado de Sancho IV el de Peñalén.
¿Cómo llegar al Monasterio de Leyre?
Lo más habitual es hacerlo desde Pamplona, que está a unos 50 kilómetros. Para llegar hasta este Monasterio, deberás hacerlo a través de la Autovía del Pirineo A-21 y salir en Yesa, concretamente en la salida 47. Desde allí, irás por una carretera que te llevará hasta el Monasterio de Leyre. ¡No tiene pérdida!
Por lo tanto, si estás pensando en poner rumbo a la capital de la Comunidad Foral de Navarra, no dejes pasar la oportunidad de recorrer unos cuantos kilómetros más para acercarte hasta el Monasterio de Leyre. Estamos completamente convencidos de que te sorprenderá y, sobre todo, no te dejará indiferente, ni mucho menos.
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