Cueva del Rei Cintolo: historia y leyenda de la cueva más grande de Galicia

La Cueva del Rei Cintolo es una de las más espectaculares que podemos encontrar en Galicia, ya que cuenta con nada más y nada menos que 7.500 metros de longitud. Está situada en Supena y, en su interior, podemos encontrar un gran número de salas y galerías, así como ríos subterráneos y un pequeño lago que no dejan indiferente a nadie.

Desde hace un gran número de años, esta Cueva del Rei Cintolo estuvo ligada a diversos estudios de carácter arqueológico. De ahí que, finalmente, fuera descubierta por José Vilaamil y Castro. Éste, en el año 1873, publicó el primer plano de esta cueva, siendo de la zona superior.

Pasaron los años y, en 1946, se descubrió un puñal. José Trapero Pardo no tardó en indicar que era celtíbero, aunque estudios posteriores confirmaron que pertenecía a la Edad Media. Tan solo un tiempo más tarde, concretamente en 1954, se decide hacer una exploración de mayor profundidad, donde se encuentra una de las partes más importantes de la Cueva del Rei Cintolo.

Cueva del Rei Cintolo | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Es ahí donde descubrieron el conocido como, al que bautizaron con ese nombre al ser descubierto por el Club Montañeros Celtas. Durante la década de los 70 se continuaron encontrando varios restos, que pertenecían al mismo individuo, del Paleolítico.

Al ver la gran importancia histórica y arqueológica que presentaba esta Cueva, se decidió protegerla con una verja. No solamente se protege del vandalismo, sino también de aquellas personas que quieran acceder sin ningún tipo de experiencia, para que no haya ningún accidente.

¿Cuál es la Leyenda que esconde la Cueva del Rei Cintolo?

Esta versa que, mucho antes de que se llegara a fundar la villa de Mondoñedo, había una zona que se conocía como Bría. Por lo tanto, cerca de donde se encuentra en la actualidad este pueblo, había un espectacular castillo donde vivía nada más y nada menos que el Rey Cintolo.

El monarca tenía una única hija, de gran belleza y enorme corazón, que se llamaba Manfada. Además de todos estos factores, había uno más por el que muchos eran los caballeros que la pretendían: la poderosa riqueza de su padre, el rey. Esto no era algo que agradase a ninguno de los dos, ya que muchos de ellos accedieron al título gracias a enfrentamientos en batallas, traiciones o, incluso, asesinatos.

Cueva del Rei Cintolo | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

El Rey no tenía demasiada prisa para que su hija se casara. Lo que no esperaba es que, de un momento a otro, un joven conde llamado Hollvrudet llegara a Bría. No tardó en ganarse el interés de Manfada. Cintolo aprobó la relación, considerando como posible el matrimonio entre su hija y el conde.

Tan solo unos días más tarde, aterrizó en Bría un espectacular séquito de hombres que anunciaban la llegada del Rey Tuba, que llegaba de Oretón. Todos acamparon en la zona y el monarca no tardó en ponerse en contacto con el Rey Cintolo, haciéndole saber su interés por casarse con su hija. De no ser recibido, no dudaría en tomar el castillo por la fuerza.

El Conde Hollvrudet, tirando de esa valentía que le caracterizaba, no dudó en retarse a un duelo contra el Rey de Oretón. Cabe destacar que éste era bastante gordo y apenas tenía habilidad con las armas. En realidad era un brujo, por lo que esa sería su más poderosa arma en este peculiar combate. Al ver la situación, no tardó en llamar a algunos compañeros para preparar un encanto: sepultar el castillo bajo tierra y, de esta manera, enterrar el reino.

El Conde consiguió matar al Rey Tuba con su espada. Al regresar al castillo, se da cuenta de que éste ha sido absorbido por un enorme agujero que se abrió bajo sus pies. No tardó en meterse dentro, pero solamente vio ciertas corrientes de agua y alguna que otra columna de lo más peculiar. Pero sin rastro de ese castillo que, junto a Manfada, había desaparecido.

Cueva del Rei Cintolo | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Se dice, por tanto, que dentro de esta cueva podemos encontrar a la hija del Rey Cintolo. Es más, no puede escapar porque uno de los brujos del Rey de Oretón la tiene presa. Tan solo puede salir a medianoche unos cuantos minutos, instante que aprovecha para buscar al Conde Hollvrudet.

La gente dice que si acudes a esa hora a la zona donde está la cueva podrás ver a la princesa pero, a su vez, también a ese brujo que controla, expectante, a la joven. Si éste ve a otra persona, no tardará en hacerla prisionera de la Cueva del Rei Cintolo. ¡Una leyenda verdaderamente sorprendente!