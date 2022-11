¿Cuándo podremos disfrutar de nuestra primera escapada para esquiar esta temporada?

¿Cuentas los días para tu primer descenso de la temporada? Si es así te interesará saber exactamente cuántos días te quedan por contar, dependerá de cuál sea el destino que elijas para tu primera escapada a la nieve, por supuesto, pero no te sorprenderá saber que que a finales de noviembre, no digamos ya en el puente de diciembre (que es te año o es acueducto o no es…) comienza la temporada de esquí.

¿Quieres esquiar sin salir de España? ¿Sin cruzar ni siquiera la frontera rumbo a Andorra ni al Pirineo francés? Entonces toma buena nota de las fechas previstas de apertura de nuestras estaciones de esquí: la más madrugadora será Sierra Nevada que abrirá sus pistas el 25 de noviembre, bien es cierto que será la primera por muy poco porque el días 26 del mismo mes Baquiera Beret también hará lo propio. La Molina es otra de las estaciones de esquí que prevé abrir en noviembre, también Formigal. ¿Y Masella? Cabe que te preguntes… porque esta estación del Pirineo catalán suele ser siempre de las más madrugadoras y cabe que este año lo sea también pero todavía no sabemos su fecha de apertura.

Formigal | Pixabay

¿No te da pereza cruzar a Andorra o al Pirineo francés? Lo cierto es que puestos a viajar a los Pirineos es una opción magnífica ahora bien, ten en cuenta que las estaciones de esquí andorranas no tiene previsto abrir sus pistas hasta el mes de diciembre concretamente hasta el día 2 de diciembre, también habrá que esperar a diciembre para esquiar en el Pirineo francés salvo que pongas rumbo a la estación de Les Angles que sí espera poder abrir en noviembre.

Y ahora que sabes para cuándo organizar tu primer viaje de esquí ¿dónde irás? Te desvelamos una novedad de esta temporada que tal vez te ayude a decidirte: en Baqueira Beret se ha invertido la nada desdeñable cifra de 7 millones de euros en el nuevo desembragarle de 6 plazas Cloe Der Os y el telesquí Playita de Beret que sustituirá al viejo telesilla, también en un nuevo espacio de restauración.

