Te contamos dónde podría nevar este fin de semana

¿Sientes ya como el frío se cuela por la ventana? no es que vuelva el invierno, es que los días de sol y cierta calidez eran solo un aperitivo de la primavera para la que todavía falta un poco y sí, en marzo a veces nieva, dicen de hecho que este año, a 19 y 20 de marzo, va a nevar ¿dónde? se lo preguntamos a los expertos meteorólogos de la Agencia Estatal de Meteorología, revisamos sus predicciones y estamos en condiciones de decirte que, si quieres ver nieve, estos son los lugares donde con mayor probabilidad podrás hacerlo.

La cota de nieve baja, no bajará tanto como llegó a bajar con Filomena, por supuesto, pero sí lo suficiente para que veamos nieve en algunas localidades que bien merecen una visita, localidades principalmente del norte pero también del este e incluso de sur (que en Granada también son muy de nevar de cuando en cuando...), aquí van:

Reinosa y Aguilar de Campoo, tierra de ricas galletas, está previsto que el Día del Padre esté pasado por nieve, tan claro lo tienen en la AEMET, que las posibilidades de nevada en estas localidades son del 100%; en Ezcaray se espera también nieve con casi total seguridad mientras en Salas de los Infantes la probabilidad de nieve es del 75%; ni que decir tiene que sino nos vamos más al noreste y hablamos de localidades pirenaicas la nieve está asegurada, nos referinos a lugares como Benasque pero, además, localidades como Roncesvalles, histórica puerta de entrada en nuestro país e inicio del Camino de Santiago en territorio español, la probabilidad de nieve es del 70%.

Benasque | Imagen de Ramiro Toso Andreu en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Claro que esas son las previsiones para el 19 de marzo, Día del Padre, para el día 20 se espera más frío y, en conscuencia, más nieve y en más lugares ¿dónde? aquí: dicen en la AEMET que en la bella localidad de Potes no se libran de la nieve el día 20 de marzo de 2021 ni por casualidad, además seguirá nevando en Reinosa y Aguilar de Campoo; ciudades tan emblemáticas como Vitoria y Burgos podrían también ver nevar, eso sí, la probabilidad no es tan alta como en otros lugares, en su caso ronda el 40/50%; a diferencia del Día del Padre, el día 20 las probabilidades de nieve no se contienen en el noreste sino que descienden hacia el sur por el este, eso sí, para ver localidades con alta probabilidad de nieve hay que llegar a la provincia de Granada y sus alrededores porque las posibilidades de que nieve en lugares como Alcoy, Almansa, Yeste o Caravaca de la Cruz rondan el 20/30%; en Huéscar, Baza y Trevelez son superiores (rondan el 50%) y donde veremos nieve, con casi total seguridad, será en Guadix.

En resumen: saca el abrigo, la bufanda y los guantes porque la cota de nieve que hoy ronda los 1000 metros en el norte irá bajando hasta los 500 metros a lo largo de los dos próximos días (500 en Vitoria y Burgos, en San Sebastián bajará todavía un poco más, a los 400 metros); bajará también de los 1000 metros, a partir del día 20, la cota de nieve en el este y el sureste peninsular así que ya sabes... ¡abrígate!.