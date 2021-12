Los 6 patios más bonitos de Palma

Cuando pensamos en arquitectura histórica solemos pensar en grandes castillos y palacios pero lo cierto es que la arquitectura histórica no se limita a este tipo de espectaculares construcciones sino que incluye también otras menos llamativas a simple vista pero que esconden en su interior una notable maestría arquitectónica; nos referimos a construcciones como, por ejemplo, las casas señoriales del casco antiguo de Palma, unas villas en las que descubrirás maravillosos patios. Y es que los patios eran símbolo de status, poder y linaje de quienes vivían en la casa, a mayor y más hermoso patio, más importancia tenía la familia de la casa en la sociedad del momento.

¿Cuáles son todavía hoy los patios más bonitos de Palma? No resulta fácil elegir solo 6 porque entre los que se pueden visitar y los que son son bastantes más los que llaman nuestra atención pero, puestos a elegir, nos quedamos con estos:

Can Bordils

Es una de las casas señoriales más antiguas de Palma, se levantó en el S.XIII sobre los restos de una construcción de la época musulmana y se puede visitar porque es hoy el Archivo Municial de la ciudad; a pesar de su antiguedad hay que tener en cuenta que el patio en particular fue reformado en 1941, antes de esa fecha no tenía la escalera que lo protagoniza hoy.

Can Balaguer | Imagen cortesía de Turismo de Palma

Can Balaguer

Dicen que es el Gran Patio de Palma y eso lo hace de visita obligada porque, además, es uno de los patios mejor conservados de la ciudad y el único que mantiene el mobiliario original.

Can Vivot | Imagen cortesía de Turismo de Palma

Can Vivot

Si Can Balaguer pasa por ser el Gran Patio de Palma, Can Vivot suele señalarse como el más espectacular de todos ellos; ¿inconveniente? No se puede visitar aunque sí puedes intuir su belleza asomándote a través de la verja que da a la calle.

Casal Solleric | Imagen cortesía de Turismo de Palma

Casal Solleric

Este sí puede visitarse y te encantará hacerlo porque pasa por ser el patio más elegante de la ciudad; a la belleza de sus arcos rebajados y su escalera imperial se une la de las exposiciones e instalaciones de arte contemporáneo que alberga.

Cal Marqués de la Torre | Imagen cortesía de Turismo de Palma

Cal Marqués de la Torre

Esta casa es hoy sede del Colegio de Arquitectos y su patio se adaptó al recito de las murallas medievales; cuenta con una escalera elíptica del S.XIX.

Ca La Cristiana, Museo de Mallorca | Imagen cortesía de Turismo de Palma

Museo de Mallorca

Ca la Gran Cristiana es un edificio de origen gótico construido en el S.XVI a partir de varias viviendas antiguas, el patio es el espacio central a todas ellas y es también el lugar en el que se hallado restos de la primera casa musulmana identificada en Palma de Mallorca. Hoy es la sede del Museo de Mallorca.