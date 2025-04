5 escapadas para Semana Santa desde Madrid que no necesitas planificar

Si vas a pasar la Semana Santa en Madrid seguro que sabes que el Viernes Santo se celebra una procesión muy popular en la capital, la del Cristo de Medinaceli, por supuesto no es la única pero probablemente sí la más emblemática, ahora bien ¿eres de los que vive en Madrid y quiere escaparse algún día de la Semana Santa fuera de la región pero sin organizar un viaje ni una escapada ya sea por falta de tiempo o presupuesto? En ese caso esta noticia te interesa porque vamos a recomendarte 5 destinos a tiro de piedra de Madrid para que te escapes un día o dos y te sientas como un viajero prácticamente sin hacer la maleta.

Toledo, a menos de hora de Madrid en coche o en AVE

Viernes Santo en Toledo | Imagen de Francisco Javier Martín Fernández, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Saliendo de la Comunidad de Madrid pero alejándonos lo justo tenemos otra ciudad con patrimonio arquitectónico, artístico y cultural impresionante, hablamos de Toledo, una localidad medieval de calles empedradas en la que las procesiones propias de la Semana Santa resultan imponentes. Entre las procesiones toledanas más emblemáticas está la de la Cofradía de Caballeros de Cristo Redentor, un Vía Crucis sobrecogedor que recorre el barrio de la Judería.

Segovia, media hora de Madrid en tren o poco más de una hora en coche

Procesión de la Oración en el Huerto en Segovia | Imagen Mateo MD, licencia: CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Segovia es siempre una buena idea por su acueducto, su Alcázar, su Catedral, su casco histórico… y su cochinillo; además su Semana Santa merece la pena, es seria y tradicional como sucede con prácticamente todas las celebraciones de Semana Santa castellanas y sus procesiones más populares son las que se celebran el Domingo de Ramos, el Jueves y Viernes Santo y el Domingo de Resurrección.

Ávila, aproximadamente a hora y media de Madrid en coche o en tren

Misterio de Jesús Redentor en Ávila | Imagen de Xemenendura en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Ávila tampoco está lejos de Madrid; famosa por su muralla, también es una escapada perfecta desde Madrid en Semana Santa porque su modo de celebrar estos días es muy castellano, con procesiones austeras y silenciosas que resultan perfectas para quienes quieren vivir estos días de modo espiritual y tranquilo.

Valladolid, a un par de horas de Madrid en coche o una hora en AVE

Vía Crucis, Valladolid | Imagen de Nicolás Pérez en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Si elegimos Valladolid nos alejamos un poco más pero no tanto como para no poder escaparnos desde Madrid, además su Semana Santa es Fiesta de Interés Turístico Internacional así que imagina si merecerá la pena vivirla al menos una vez… Se trata, como sucede con la de Ávila, de una Semana Santa muy castellana y por tanto sobria y solemne en la que destacan muy especialmente sus pasos escultóricos que son de un valor artístico muy elevado.

Cuenca, a un par de horas de Madrid en coche o menos de una hora en AVE

Semana Santa en Cuenca | Imagen cortesía de Turismo de Castilla la Mancha

Recorrer la distancia que separa Madrid de Cuenca también merece la pena y no solo por la Ciudad Encantada, las casas colgadas, el puente de hierro o el casco histórico de la ciudad y su Catedral (con El Greco dentro… porque El Greco no solo está en Toledo); en cuanto a estas fechas en particular, en Cuenca es famoso el Camino del Calvario o Procesión de las Turbas.

Hay una localidad que, si bien no te saca de la región, la Comunidad de Madrid, es de visita casi obligada, hablamos de Alcalá de Henares y la incluimos en nuestra lista a modo de bonus track:

Alcalá de Henares, a poco más de media hora de la capital en coche o en Cercanías

Procesión de la Soledad Coronada y el Sagrado Descendimiento, Alcalá de Henares | Imagen de Rodelar en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Alcalá de Henares es una ciudad histórica de la Comunidad de Madrid que, como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que es, merece no una visita sino las que sean necesarias para descubrirla en todos sus momentos y la Semana Santa es uno de esos momentos en los que merece la pena ver Alcalá de Henares ¿por qué? Porque cuenta con sus hermandades históricas y se celebran procesiones desde el Domingo de Ramos hasta el de Resurrección.