5 escapadas de un día que puedes hacer desde Girona

Girona es una ciudad bonita pero pequeña, por lo que se ve enseguida. Así pues, es posible que si has ido allí de viaje quieras hacer una escapada a otro pueblo o ciudad que esté relativamente cerca. Quizá vives en Girona y lo que buscas es un destino para hacer una excursión de un día el fin de semana. Sea como sea, en Viajestic hemos preparado una lista con algunos lugares a poca distancia de esta capital de provincia catalana. Todos ellos, ideales para ir y volver el mismo día.

Collioure, 1h 22 minutos

Para llegar a Collioure se debe cruzar la frontera con Francia. Se trata de una comuna perteneciente a la región de Occitania. Pintoresca, colorida,con pequeñas playas, un castillo y unas vistas panorámicas de postal, esta localidad francesa es ideal para callejear sin rumbo. Sobre todo por Moré, su antiguo barrio de pescadores, lugar que inspiró a numerosos artistas. Entre ellos se encuentra Antonio Machado, que fue enterrado allí tras su muerte.

Cardona | Pixabay

Cardona, 1h 42 minutos

Algo más lejos se encuentra Cardona, en concreto a 144 kilómetros por carretera, aunque no lo suficiente como para que no aparezca en esta lista de escapadas de un día desde Girona. Cardona pertenece a la provincia de Barcelona y de este lugar destacan tres cosas: su castillo, sus minas de sal y su casco histórico, capaz de teletransportar al viaje a la época medieval. Así pues, la visita a Cardona es completa y es recomendable llegar temprano por la mañana para no perderse nada.

Besalú | Pixabay

Besalú, 37 minutos

A poco más de media hora desde la ciudad de Girona se encuentra Besalú, uno de los pueblos medievales más bellos de España. También uno de los mejor conservados. Seguramente esa es la razón por la que cada día centenares de personas se animan a conocerlo. A recorrer sus calles y admirar sus mayores atractivos turísticos. Entre ellos, podemos citar el puente de Besalú, su antiguo barrio judío, el monasterio de Sant Pere de Besalú o el río Fluvià, que baña el municipio.

Camprodón | Pexels

Camprodón, 1h 18 minutos

Seguimos en la provincia de Girona, en este caso en la comarca del Ripollés, porque allí se encuentra otro destino ideal para hacer una escapada desde la capital de provincia: Camprodón. Es perfecto, sobre todo, para los amantes de la montaña y el esquí. Y es que Camprodón se encuentra en el Pirineo, justo donde confluyen los ríos Ter y Ritort, y está repleto de casitas de piedra tan típicas de estos lugares. A destacar, su casco histórico, su Puente Nuevo o el Monasterio de Sant Pere.

Castellar de n'Hug | Pixabay

Castellar de n'Hug, 1h 48 minutos

Para acabar esta lista hacemos mención a Castellar de n'Hug, el municipio de Barcelona en el que nace el río Llobregat. Así pues, además de conocer su casco histórico, subir hasta el mirador de Balços o entrar al Museo del Pastor, lo que no puedes perderte en esta localidad es hacer una ruta a las Fuentes del Llobregat.