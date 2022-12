Roadtrip por el Pirineo de Girona

Las comarcas pirenaicas de la Garrotxa, el Ripollès y la Cerdanya guardan imponentes tesoros naturales también importantes vestigios históricos y, ahora que estamos a punto de empezar la temporada de nieve, estamos probablemente en el mejor momento para, bien abrigados, descubrir el Pirineo de Girona. Una vez en ruta de la Garrotxa (con el paisaje volcánico más espectacular de la península en el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa) a la Cerdanya (y sus más de 3000 horas de sol al año) pasando por el Ripollès (lugar ideal para practicar el esquí) ¿cuáles son los pueblos que no puedes dejar de visitar? Son estos:

Santa Pau en La Garrotxa

Santa Pau es una bonito pueblo medieval que creció alrededor del castillo de los barones de Santa Pau: se conservan las murallas, el castillo, las calles empededradas, y por supuesto su estructura medieval con su bonita plaza Mayor como lugar principal de la localidad.

Beget | Imagen cortesía de Turismo de Costa Brava Pirineu de Girona

Oix y Beget, también en La Garrotxa

Oix y Beget son dos pequeños pueblos que no querrás perderte especialmente si viajas al Pirineo con la intención de alejarte del mundanal ruido, con el ánimo de desconectar; ambas localidades conservan importantes construcciones como la iglesia de Sant Llorenç en Oix o la de Sant Cristòfol en Beget pero lo más espectacular es, sin duda, el entonro de ambos pueblos, un paisaje espectacular de riscos y grandes bosques de encinas y robles.

Campodron en El Ripollès

No has estado en Camprodon si no te has hecho una foto en su puente Nuevo, un puente que data del S.XII. Si además de disfrutar de un roadtrip inolvidable quieres esquiar, este pueblo te gustará porque está muy cerca de la estación de Vallter 2000. Otro detalle que te va a enamorar: esta localidad es famosa por sus embutidos y sus galletas...

Camprodón | Imagen cortesía de Turismo de Costa Brava Pirineu de Girona

Ripoll, también en El Ripollès

Dicen que Ripoll es la cuna de Cataluña y es también en enclave natural de escándalo gracias a los ríos Ter y Freser y a las cumbres, bosques y prados que rodean este entorno; además aquí podrás visitar el monasterio de Santa María de Ripoll que es un conjunto de arte románico excepcional.

Merangues en La Cerdanya

Esta localidad es la puerta de entrada a los lagos de Malniu, Mla, Amagats y el pico Puigpedrós que es el pico más alto de la provincia de Girona; es un encantador pueblo de alta montaña que está casi en la frontera entre España, Andorra y Francia.

Llívia | Imagen cortesía de Turismo de Costa Brava Pirineu de Girona

Llívia, también en La Cerdanya

Llívia es un pueblo como una isla ¿por qué? Porque está en territorio francés, construido a los pies de un castillo que está hoy en ruinas. ¿Curiosidades? Una muy interesante: en este pueblo podrás visitar la farima Esteve cuyo origen es medieval, es de hecho una de las farmacias más antiguas ya no de España sino de toda Europa. Está rodeado por lagos y bosques y cuenta con un patrimonio arquitectónico notable entre el que cabe destacar la torre e Bernat de So.

...

También te puede interesar...

Catellfollit de la Roca: así es el pueblo medieval de Girona que se encuentra al borde de un acantilado