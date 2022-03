5 destinos en España perfectos para disfrutar del Día del Padre

El próximo 19 de marzo se celebra el Día del Padre. Un momento más que perfecto para disfrutar en familia, qué duda cabe. Si eres de los que espera a última hora para elegir el regalo, creemos que una opción de lo más factible y efectiva sería un viaje. Después de todo lo que hemos vivido con esta pandemia ¿qué mejor momento para elegir un destino en España?

Por ese mismo motivo, hemos hecho una pequeña selección de aquellas ciudades, zonas o pueblos verdaderamente perfectos para disfrutar en familia del Día del Padre. Todos ellos, a lo largo de estos meses, han destacado por diversas cuestiones. Por lo tanto, son el escenario perfecto para un plan que no olvidarás jamás.

Escapadas, Día del Padre | Foto de Laura Hernández

Sierra de Francia (Salamanca)

Estamos ante una de las zonas que más éxito está generando entre los turistas que, año tras año, se acercan a la Sierra de Francia salmantina. Muchos son los pueblos que podemos visitar en esta zona como son Miranda del Castañar, Sequeros, La Alberca o, incluso, Mogarraz. Pero si hay uno que está destacando notablemente es Cepeda, sobre todo desde que comenzó a formar parte de la Red de Pueblos Mágicos.

Estamos ante un municipio que ha recibido, de manera más que merecida, un título que le define a la perfección, porque si hay algo que le caracteriza es esa magia que podemos encontrar en sus calles, monumentos y en su gente. ¡Visita imprescindible!

Ayuntamiento de Valencia | Imagen de Diego Delso en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Valencia

Si quieres disfrutar de unas buenas fiestas, de la alegría de los valencianos, de música, fuego y pólvora… ¡Este es el destino perfecto! No solamente tendrás la oportunidad de comer una buena paella en familia, sino que también te recomendamos que pruebes los fartons con horchata.

Lo más bonito de este destino es que, precisamente, el 19 de marzo es uno de los días más señalados en las Fallas de Valencia. ¿La razón? Ese día tiene lugar la conocida “Cremà”, donde los ninots arderán bajo la atenta mirada de los valencianos y los turistas. ¡Es verdaderamente emocionante!

Marbella | Imagen de Kamyar Adl en Wikipedia, licencia: CC BY 2.0

Marbella

Si eres de los que quiere regalar tranquilidad, playa y buen tiempo, ¡creo que este es el destino más que perfecto para reunir todos esos requisitos! Marbella se ha ganado a pulso ser la capital de la Costa del Sol pero, lo más bonito de todo, es que esta ciudad es mucho más que el lujo de Puerto Banús.

Uno de los planes perfectos para descubrir Marbella es pasear por su casco antiguo, repleto de historia. El clima suele acompañar siempre, a pesar de estar todavía en invierno. Es un viaje perfecto para disfrutar en cualquier época del año pero, sobre todo, ¡en familia!

Rías Baixas | Imagen de Re Fresh Vigo en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Ruta do Viño Rías Baixas (Galicia)

Si tu padre es amante del vino, te recomendamos un viaje donde la Ruta do Viño Rías Baixas sea protagonista. No solamente podrás disfrutar de un buen vino, sino también de pueblecitos con un gran encanto y paisajes de ensueño. ¡Estamos seguros de que no te dejará indiferente!

Gracias a esta ruta, puedes descubrir cinco áreas repartidas entre las provincias gallegas de A Coruña y Pontevedra. Estamos hablando, cómo no, de Condado do Tea, O Rosal, Val do Salnés, Soutomaior y, por último, Ribeira do Ulla. Entre estos grandes viñedos, donde podrás catar vinos albariños, se encuentran sorprendentes pazos que datan del siglo XV. ¡No tiene desperdicio!

Mallorca | Pxhere

Mallorca

El Día del Padre coincide con una fecha muy especial, ya que estamos a las puertas de la época primaveral. Por lo tanto, si quieres hacer una escapada a la playa y salir de la Península, Mallorca es el destino perfecto. No solamente encontrarás unas zonas de descanso de ensueño, sino que podrás presenciar unos atardeceres que no te dejarán indiferente.

Pero más allá de eso, esta isla ofrece muchas más experiencias. Palma de Mallorca, su capital, es un claro ejemplo. Entre otros monumentos podremos encontrar esa icónica e histórica catedral que ha sido testigo directo de numerosas cuestiones a lo largo de los siglos. ¡No debes pasar la oportunidad de visitarla!