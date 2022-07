Del 3 al 7 de agosto en Noia suena el arpa

Del 3 al 7 de agosto se celebra en la localidad gallega de Noia el IX Festival Internacional de Arpa Vila de Noia (Noia Harp Fest), un evento musical realmente único porque se trata del único festival en todo el noroeste peninsular que tiene a este instrumento, el arpa, como protagonista absoluto.

Durante los días que dura el festival el arpa sonará en diferentes lugares de Noia entre los que están el Liceo de Noia, los Jardines de la Central del Tambre o el Teatro Coliseo Noela, también en la iglesia de Santa María A Nova y en la Plaza del Tapal entre otros; si eres aficionado al arpa seguro al leer el cartel del festival corres a organizar una escapada a Noia para vivirlo en persona pero, si no es así, si no eres especialmente aficionado al arpa pero sí a la música, no tendrás mejor oportunidad para descubrir la magia de este instrumento que el Noia Harp Fest.

Iglesia de Santa María A Nova | Imagen de Luis Miguel Bugallo Sánchez en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Y es que los mejores músicos de arpa se dan cita en el Noia Hap Fest: Savourna Stevenson, Steve Kettley, los Hermanos Corbalán, Kora Jazz Trío, Clotilde Troullaud, Paula Ceremuzynksa, Manuel Vilas, Beatriz Martínez, Rafael Fernández Trío, Bleuenn le Friec y el Trío Clepsidra.

Además en esta edición, que es la novena del Noia Harp Fest, hay novedades: se entregará el Premio Internacional de Composición Portus Apostoli, patrocinado por Turismo de Noia, un reconocimiento que reportará a su titular un premio en metálico de 2.000 euros y otro que es si cabe mayor: su obra será interpretada por la Real Filharmonía de Galicia en la temporada 2022-23.

Otra de las novedades que trae la novena edición de este festival tiene que ver con los diferentes talleres y actividades que se van a organizar, en ellos el especialista Luis Martíns nos acercará los instrumientos inspirados en el pórtico de San Martiño.

Y para completar la experiencia también habrá clases magistrales impartidas por músicos de arpa de primer nivel como Reyes Gómez, Juanjo Corbalán o Savourna Stevenson durante las mañanas de 4 al 6 de agosto en la iglesia de Santa María A Nova.

...

También te puede interesar...

Lagoelas y Guidoiro Aresoso, dos de los secretos a voces de Galicia