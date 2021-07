Ría de Muros-Noia: estas son sus mejores playas

Si algo tiene la ría de Muros-Noia, conocida omo A ría da Estrela, son playas para todos los gustos: las hay grandes y otras tan pequeñas como calas, de mar abierto o recogidas en la ría, perfectas para la práctida de deportes náuticos o para visitarlas con niños, tranquilas o ventosas... La cuestión no es tanto a qué playa quieres ir sino cómo te gusta disfrutar de la playa, en función de eso irás a unas o a otras playas.

Praia Aguieira, Porto de Son | Imagen cortesía de Turismo Ría de Muros-Noia

Si lo tuyo es el surf tu playa en la Ría de Muros-Noia es la playa de Louro-Area Maior; pertenece al municipio de Muros y está consdierada como una de las mejores playas de Galicia; es larga y de arena fina, una playa casi virgen en un entorno de lagunas y con vista al Monte Louro; es también una playa con oleaje pero no especialmente peligrosa, dispone de parking, pasarlea de madera por toda la costa y duchas.

Praia de Arnela, Porto do Son | Imagen cortesía de Turismo Ría de Muros-Noia

Si vas a la playa en familia te recomendamos la playa de Boa; está dividida en dos, Boa grande y Boa pequeña y pertenece al municipio de Noia. Es un playa de aguas tranquilas y resguardada del viento, además cuenta con pasarela de acceso y con oferta de restauración muy cerca.

Praia de Baroña, Porto do Son | Imagen cortesía de Turismo Ría de Muros-Noia

¿Eres de los que busca siempre playas nudistas? apúntate la de Area Longa; está en el municipio de Porto do Son, es una playa casi virgen sin chiringuitos, ni duchas ni otros servicios... ni falta que le hacen, es una de las playas más espectaculares de Galicia y es que está situada junto al Castro de Baroña. Ten en cuenta que deberás dejar el coche en la carretera y caminar unos 300 metros hasta la playa por un sendero de bosque (no cargues con más cosas de las necesarias).

Praia de Broña, Serra de Outes | Imagen cortesía de Turismo Ría de Muros-Noia

¿Te gustaría darte un baño en la playa más gallega de toda la ría de Muros-Noia? Visita la de Bornalle. ¿Por qué decimos que es la playa más gallega de la ría? Porque en sus cercanías verás una gran serie de hórreos, de hecho se la suele llamar la playa de los hórreos. Cuenta con un pinar y es de arena fina, mide unos 800 metros de largo y, dado que está muy resguardada, es también muy tranquila muy recomendable para quienes van a la playa en familia.

Praia de Coira, Porto do Son | Imagen cortesía de Turismo Ría de Muros-Noia

Esas son algunas de las mejores calas y playas de la Ría de Muros y Noia pero no creas que son las únicas, hay más, especialmente en uno de los municipios más turísticos de la zona, el de Porto do Son: te encantará la playa de Aguieira y también la de Arnela, la de Coira y la de Sieira... Te lo advertíamos nada más comenzar esta noticia, si algo no falta en la ría de Muros y Noia son playas para todos los gustos y, además, estás en las Rías Baixas, aquí el clima acompaña casi siempre...

Praia de Sieira, Porto do Son | Imagen cortesía de Turismo Ría de Muros-Noia

Más información en Turismo de la Ría de Muros-Noia